"Если вы забыли": скандальная модель из Крыма напомнила о себе обнаженными фото

Снимки девушка опубликовала в соцсети
Пышногрудая модель Playboy Ирина Иванова, которая родом из Федосии, опубликовала в соцсети свои откровенные фотографии. Отметим, что сейчас девушка сменила оккупированный Крым на США. Снимки появились на ее странице в Instagram.
"In case you forgot, I look better naked", - написала под снимком Иванова, что означает на русском "Если вы забыли, я выгляжу намного лучше обнаженной".
Фото: Ирина Иванова (instagram.com/playmateiryna)
За короткое время подписчики поставили этому фото 73 тысячи лайков.
Девушка постоянно эпатирует публику своими откровенными фото.
Фото: Ирина Иванова (instagram.com/playmateiryna)
Вместе с родителями Ирина переехала из Крыма в Америку, когда ей было 16. Сейчас Ирине 24, она — студентка Университета Аризоны, планирует получить степень магистра экономического управления. Правда, известность и деньги ей обеспечила съемка в журнале Playboy, редакцию которого она покорила своим внушительным бюстом.
Фото: Ирина Иванова (instagram.com/playmateiryna)
Напомним также, что ранее Ирина Иванова поддержала Роналду фотосессией. Она продемонстрировала свою шикарную грудь, прикрытую откровенной маечкой с именем знаменитого футболиста.
Как ранее сообщалось, клип с участием украинской Playboy-модели вошел в топ самых популярных.