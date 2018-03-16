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"Если вы забыли": скандальная модель из Крыма напомнила о себе обнаженными фото

STYLERLIFE        16.03.2018 - 14:33
Фото: Модель Ирина Иванова (instagram.com/playmateiryn)
Фото: Модель Ирина Иванова (instagram.com/playmateiryn)

Снимки девушка опубликовала в соцсети

Пышногрудая модель Playboy Ирина Иванова, которая родом из Федосии, опубликовала в соцсети свои откровенные фотографии. Отметим, что сейчас девушка сменила оккупированный Крым на США. Снимки появились на ее странице в Instagram.

"In case you forgot, I look better naked", - написала под снимком Иванова, что означает на русском "Если вы забыли, я выгляжу намного лучше обнаженной".

Фото: Ирина Иванова (instagram.com/playmateiryna)

За короткое время подписчики поставили этому фото 73 тысячи лайков.

Девушка постоянно эпатирует публику своими откровенными фото.

Фото: Ирина Иванова (instagram.com/playmateiryna)

Вместе с родителями Ирина переехала из Крыма в Америку, когда ей было 16. Сейчас Ирине 24, она — студентка Университета Аризоны, планирует получить степень магистра экономического управления. Правда, известность и деньги ей обеспечила съемка в журнале Playboy, редакцию которого она покорила своим внушительным бюстом.

Фото: Ирина Иванова (instagram.com/playmateiryna)

Напомним также, что ранее Ирина Иванова поддержала Роналду фотосессией. Она продемонстрировала свою шикарную грудь, прикрытую откровенной маечкой с именем знаменитого футболиста.

Как ранее сообщалось, клип с участием украинской Playboy-модели вошел в топ самых популярных.

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