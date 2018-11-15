"Є шанс вижити": нові деталі про стан армрестлера Олега Жоха

Олег Жох (фото: vk.com/zhoookh)

Колеги 26-річного спортсмена розповіли про його самопочуття

З'явилися нові дані про стан здоров'я армрестлера Олега Жоха, потерпілого у смертельному ДТП під Рівне.

Зараз 26-річний спортсмен знаходиться в реанімації нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні.

Олег Жох (фото: vk.com/zhoookh)

В спільноті армрестлерів розповіли, що у Олега переламана ліва рука в двох місцях. Також підтвердилася гематома на голові і сильне забиття легенів.

Також колеги силача розповіли, що ще в реанімаційному автомобілі спортсмен прийшов в себе.

"Але це, швидше за все, від шоку..." - розповіли у групі "Армрестлінг / Armwrestling / Армспорт".

Лікарі кажуть, що у Жоха є шанс вижити. 16 листопада його чекає повторне МРТ.

Тим часом волонтери відкрили збір коштів для підтримки Олега Жоха і його матері Світлани.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у смертельному ДТП під Рівне загинули найсильніший рукоборець України та світу Андрій Пушкар і 50-річний батько армрестлера Олега Жоха. Сам Олег перебував за кермом фургона. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

Відео: РБК-Україна

Додамо, що нещодавно в аварію знову потрапив один з учасників команди "Дизель Шоу".