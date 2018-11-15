ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Є шанс вижити": нові деталі про стан армрестлера Олега Жоха

STYLERЖиття    15.11.2018 - 10:53
"Є шанс вижити": нові деталі про стан армрестлера Олега Жоха
Олег Жох (фото: vk.com/zhoookh)

Колеги 26-річного спортсмена розповіли про його самопочуття

З'явилися нові дані про стан здоров'я армрестлера Олега Жоха, потерпілого у смертельному ДТП під Рівне.

Зараз 26-річний спортсмен знаходиться в реанімації нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні.

&quot;Є шанс вижити&quot;: нові деталі про стан армрестлера Олега Жоха

Олег Жох (фото: vk.com/zhoookh)

В спільноті армрестлерів розповіли, що у Олега переламана ліва рука в двох місцях. Також підтвердилася гематома на голові і сильне забиття легенів.

Також колеги силача розповіли, що ще в реанімаційному автомобілі спортсмен прийшов в себе.

"Але це, швидше за все, від шоку..." - розповіли у групі "Армрестлінг / Armwrestling / Армспорт".

Лікарі кажуть, що у Жоха є шанс вижити. 16 листопада його чекає повторне МРТ.

Тим часом волонтери відкрили збір коштів для підтримки Олега Жоха і його матері Світлани.

&quot;Є шанс вижити&quot;: нові деталі про стан армрестлера Олега Жоха

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у смертельному ДТП під Рівне загинули найсильніший рукоборець України та світу Андрій Пушкар і 50-річний батько армрестлера Олега Жоха. Сам Олег перебував за кермом фургона. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

Відео: РБК-Україна

Додамо, що нещодавно в аварію знову потрапив один з учасників команди "Дизель Шоу".

Новини України ДТПРівнеспортсмен
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся