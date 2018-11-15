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"Есть шанс выжить": новые детали о состоянии армрестлера Олега Жоха

STYLERЖизнь    15.11.2018 - 10:53
"Есть шанс выжить": новые детали о состоянии армрестлера Олега Жоха
Олег Жох (фото: vk.com/zhoookh)

Коллеги 26-летнего спортсмена рассказали о его самочувствии

Появились новые данные о состоянии здоровья армрестлера Олега Жоха, пострадавшего в смертельном ДТП под Ровно.

Сейчас 26-летний спортсмен находится в реанимации нейрохирургического отделения Ровенской городской больницы.

&quot;Есть шанс выжить&quot;: новые детали о состоянии армрестлера Олега Жоха

Олег Жох (фото: vk.com/zhoookh)

В сообществе армрестлеров рассказали, что у Олега переломана левая рука в двух местах. Также подтвердилась гематома на голове и сильный ушибы легких. 

Также коллеги силача рассказали, что еще в реанимационном автомобиле спортсмен пришел в себя.

"Но это, скорее всего, от шока..." - рассказали в группе "Армрестлинг / Armwrestling / Армспорт".

Врачи говорят, что у Жоха есть шанс выжить. 16 ноября его ждет повторное МРТ.

Тем временем волонтеры открыли сбор средств для поддержки Олега Жоха и его матери Светланы.

&quot;Есть шанс выжить&quot;: новые детали о состоянии армрестлера Олега Жоха

Скриншот

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в смертельном ДТП под Ровно погибли сильнейший рукоборец Украины и мира Андрей Пушкарь и 50-летний отец армрестлера Олега Жоха. Сам Олег находился за рулем фургона. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Видео: РБК-Украина

Добавим, что недавно в аварию снова попал один их участников команды "Дизель Шоу".

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