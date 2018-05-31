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"Це аморальні люди": епатажний критик -українофоб "наїхав" на російську владу

STYLERLIFE        31.05.2018 - 11:55
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Сергій Сосєдов розкритикував Путіна і його оточення

Відомий російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов висловив недовіру до влади і правлячої верхівки РФ. Про це він сказав під час засідання круглого столу ошуканих вкладників російського банку "Югра", де свої гроші тримав сам Сосєдов.

За його словами, Центральному банку РФ було вигідно "схлопнути" "Югра" і заволодіти усіма засобами.

"А логіка тут дуже проста: ситуація в країні критична - кримський міст, санкції Америки, представники верховної влади практично всі персони нон-гранта в Америці та Західній Європі. Їхні рахунки заблоковані, а жити вони хочуть розкішно і кучеряво. Гроші потрібні. Так чому ж не "схлопнути" величезний банк і не заволодіти всіма засобами, щоб потім просто розділити їх між собою?" - заявив Сосєдов, назвавши російський Центробанк "мафіозною структурою".

Він також висловив здивування, чому російські чиновники і міністри не зустрічаються з людьми.

"Це хамство! Це аморально, щонайменше! Це аморальні люди. Це ми можемо стверджувати стовідсотково. Вони не відповідають на наші запитання, вони нас ігнорують, вони тримають нас за ніщо! Чому ми повинні їм довіряти? Тут і питання, до речі, до президента Путіна, який відстоює Центробанк. І до Путіна багато питань, але він не відповідає на них!" - зазначив критик.

Сосєдов про Центробанку РФ

Нагадаємо, що з 2010 по 2015 рік Сергій Сосєдов був одним з чотирьох суддів шоу Х-фактор на телеканалі СТБ. У червні 2017 року, під час телевізійного інтерв'ю, він висловив свою вкрай українофобську громадянську позицію і образливі сентенції щодо України і українського народу.

"Україна - маленька країна, в якій немає ніякої незалежності і взагалі нічого, погана економіка. Вона повністю залежить не тільки від Росії, але і від світу", - сказав Сосєдов в ефірі одного з пропагандистських шоу.

Сергій Сосєдов про Україну на НТВ

Також у коментарі Каті Осадчій він заявив, якщо б Росія не взяла Крим, там би відбувалося те, що в Донецьку, тому, що Кремль, на його думку, прийняв абсолютно правильне рішення по "порятунку півострова".

Раніше відомий російський письменник-сатирик, правозахисник і журналіст Віктор Шендерович розповів, що чекає Росію через кілька років.

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Теги: Сергей Соседов
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