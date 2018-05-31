"Это аморальные люди": эпатажный критик -украинофоб "наехал" на российскую власть

Сергей Соседов раскритиковал Путина и его окружение

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов выразил недоверие к власти и правящей верхушке РФ. Об этом он сказал во время заседании круглого стола обманутых вкладчиков российского банка "Югра", где свои деньги держал сам Соседов.

По его словам, Центральному банку РФ было выгодно "схлопнуть" "Югра" и завладеть всеми средствами.

"А логика здесь очень простая: ситуация в стране аховая - крымский мост, санкции Америки, представители верховной власти практически все персоны нон-гранта в Америке и Западной Европе. Их счета заблокированы, а жить они хотят роскошно и кучеряво. Деньги нужны. Так почему же не "схлопнуть" огромный банк и не завладеть всеми средствами, чтобы потом просто разделить их между собой?" - заявил Соседов, назвав российский Центробанк "мафиозной структурой".

Он также выразил недоумение, почему российские чиновники и министры не встречаются с людьми.

"Это хамство! Это аморально, по меньшей мере! Это аморальные люди. Это мы можем утверждать стопроцентно. Они не отвечают на наши вопросы, они нас игнорируют, они считают нас за ничто! Почему мы должны им доверять? Тут и вопросы, кстати, к президенту Путину, который отстаивает Центробанк. И к Путину много вопросов, но он не отвечает на них!" - отметил критик.

Соседов о Центробанке РФ

Напомним, что с 2010 по 2015 год Сергей Соседов был одним из четырех судей шоу Х-фактор на телеканале СТБ. В июне 2017 года, во время телевизионного интервью, он выразил свою крайне украинофобскую гражданскую позицию и оскорбительные сентенции по отношению к Украине и украинскому народу.

"Украина - маленькая страна, в которой нет никакой независимости и вообще ничего, плохая экономика. Она зависит полностью не только от России, но и от мира", - сказал Соседов в эфире одного из пропагандистских шоу.

Сергей Соседов об Украине на НТВ

Также в комментарии Кате Осадчей он заявил, если бы Россия не взяла Крым, там бы происходило то, что в Донецке, поэтому, Кремль, по его мнению, принял совершенно правильное решение по "спасению полуострова".

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