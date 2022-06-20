Ось так це робиться! У Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів: красномовне відео

У Маріуполі, тимчасово окупованому російськими військами, діти зняли прапор загарбників і викинули подалі в підвал одного зі спорожнілих будинків до купи сміття, бо не мають наміру терпіти символіку інтервентів на своїх вулицях.

На записі видно, що юний житель Маріуполя несе російський прапор на його нове місце - серед сміття у напівзруйнованій будівлі.

Сміливий хлопчик не підбирає виразів, описуючи, як з друзями вчинили з прапором країни-агресора. А також хлопчина закликав не забувати, що Маріуполь - Україна, і російським окупантам тут не раді.

"Побачили цю ху*ню таку, саме ганчірку полову, у нас в місті. І вирішили - нах*й вона тут нам потрібна? Зняли її по-чоловічому. Нас*али на неї. Ну в принципі вона тільки на це і придатна. І кудись геть туди її треба викинути. Бо нах*й вона нам тут потрібна, така ганчірка!? Полетіла!.. Ось так це робиться!. Окуповані території - це Україна, не забувайте цього!" - сказав юний маріуполець.

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Відео: у Маріуполі хлопчик викинув російський прапор і зробив заяву