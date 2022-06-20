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Вот так это делается! В Мариуполе дети расправились с флагом оккупантов: красноречивое видео

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 20 июня 2022 08:24
Вот так это делается! В Мариуполе дети расправились с флагом оккупантов: красноречивое видео Коллаж РБК-Украина: в Мариуполе мальчик выкинул российский флаг
Автор: Владимир Костырин

В Мариуполе, временно оккупированном российскими войсками, дети сняли флаг захватчиков и выкинули подальше в подвал одного из опустевших домов к куче мусора, так как не намерены терпеть символику интервентов на своих улицах.

Процесс "дерашизации" украинского города-героя снял на видео мальчик, записав на камеру поучительное обращение. Сам ролик разошелся в сети.

Соответствующие кадры опубликовал советник мэр Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

На записи видно, что юный житель Мариуполя несет российский флаг на его новое место - среди мусора в полуразрушенном здании.

Смелый мальчик не подбирает выражений, описывая, как с друзьями поступили с флагом страны-агрессора. А также паренек призвал не забывать, что Мариуполь - Украина, и российским оккупантам тут не рады.

"Увидели эту ху*ню такую, именно тряпку половую, у нас в городе. И решили - нах*й она тут нам нужна? Сняли ее по-мужски. Нас*али на нее. Ну в принципе она только на это и годная. И куда-то вон туда ее надо выбросить. Потому что нах*й она нам тут нужна, такая ганчирка!? Полетела!.. Вот так это делается!. Оккупированные территории - это Украина, не забывайте этого!" - сказал юный мариуполец.

Внимание: в ролике звучит нецензурная брань!

Видео: в Мариуполе мальчик выбросил российский флаг и сделал заявление

Ранее появились показательные фото, демонстрирующие, что российские оккупанты вернули Мариуполь в Средневековье.

Напомним также, перед этим стало известно, что в захваченном войсками РФ Мариуполе ежедневно по 10-15 человек жалуются на симптомы холеры или дизентерии.

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Мариуполь Оккупированные территории
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