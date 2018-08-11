"Це труна і цвинтар": в мережі скандал через умови в поїздах "Укрзалізниці" (фото)

Пасажир порівнює поїздку з "труною і кладовищем"
Розгніваний пасажир "Укрзалізниці" розповів про жахливі умови поїздки в поїзді "Київ-Бердянськ" і "Бердянськ-Київ". Про це Антон Швець написав на своїй сторінці в Facebook.
"Ось той чоловік, який складає розклад поїздів, які, наприклад, не швидкі - він хто? Він садист? Він е*анат? Він нах*я це робить? Він агент Кремля? Або це розклад ніхто не писав?" – сказав він.
Фото: пасажир "Укрзалізниці" розгніваний умовами поїздки (facebook.com/anton.an.shvets)
У той же час Швець розповів, що саму поїздку він може порівняти з "пеклом".
"У вагоні, де не працює кондиціонер, а навіть якщо б це працював би, мене не дуже порадувало. Це пекло. Це пизде*. Це жоп*. Це труна, труна, бл*дь і кладовище", - підкреслив він.
За словами Швеця, у вагонах "вдень дме, вночі холодно, на стоянках сауна за п'ять хвилин".
Фото: скріншот поста (facebook.com/anton.an.shvets)
До речі, філія "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзализниця" уклала угоду з Романом Русановим про послугу у сфері глобальної соціальної мережі Facebook на 740 тис. гривень.
Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" у разі скасування пасажирського залізничного сполучення між Україною і Російською Федерацією (РФ) буде виконувати рішення Міністерства інфраструктури України.
Також повідомлялося, зі Львова в Ужгород, в ніч з 7 на 8 серпня, була проведена експериментальна поїздка двосистемного швидкісного електропоїзду ЭКр1 виробництва Крюківського вагонзаводу.
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