"Це труна і цвинтар": в мережі скандал через умови в поїздах "Укрзалізниці" (фото)

Фото: потяг "Укрзалізниці" (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Пасажир порівнює поїздку з "труною і кладовищем"

Розгніваний пасажир "Укрзалізниці" розповів про жахливі умови поїздки в поїзді "Київ-Бердянськ" і "Бердянськ-Київ". Про це Антон Швець написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ось той чоловік, який складає розклад поїздів, які, наприклад, не швидкі - він хто? Він садист? Він е*анат? Він нах*я це робить? Він агент Кремля? Або це розклад ніхто не писав?" – сказав він.

Фото: пасажир "Укрзалізниці" розгніваний умовами поїздки (facebook.com/anton.an.shvets)

У той же час Швець розповів, що саму поїздку він може порівняти з "пеклом".

"У вагоні, де не працює кондиціонер, а навіть якщо б це працював би, мене не дуже порадувало. Це пекло. Це пизде*. Це жоп*. Це труна, труна, бл*дь і кладовище", - підкреслив він.

За словами Швеця, у вагонах "вдень дме, вночі холодно, на стоянках сауна за п'ять хвилин".

Фото: скріншот поста (facebook.com/anton.an.shvets)

До речі, філія "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзализниця" уклала угоду з Романом Русановим про послугу у сфері глобальної соціальної мережі Facebook на 740 тис. гривень.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" у разі скасування пасажирського залізничного сполучення між Україною і Російською Федерацією (РФ) буде виконувати рішення Міністерства інфраструктури України.

Також повідомлялося, зі Львова в Ужгород, в ніч з 7 на 8 серпня, була проведена експериментальна поїздка двосистемного швидкісного електропоїзду ЭКр1 виробництва Крюківського вагонзаводу.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі (video.rbc.ua)