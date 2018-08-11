"Это гроб и кладбище": в сети скандал из-за условий в поездах "Укрзализныци" (фото)

Фото: поезд "Укрзализныци" (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Пассажир сравнивает поездку с "гробом и кладбищем"

Разгневанный пассажир "Укрзализныци" рассказал про ужасные условия поездки в поезде "Киев-Бердянск" и "Бердянск-Киев". Об этом Антон Швец написал на своей странице в Facebook.

"Вот тот человек, который составляет расписание поездов, которые, например, не скорые - он кто? Он садист? Он е*анат? Он нах*я это делает? Он агент Кремля? Или это расписание никто не писал?" – сказал он.

Фото: пассажир "Укрзализныци" разгневан условиями поездки (facebook.com/anton.an.shvets)

В то же время Швец рассказал, что саму поездку он может сравнить с "адом".

"В вагоне, где не работает кондиционирование, а даже если бы работало это бы, меня не сильно порадовало. Это ад. Это пизде*. Это жоп*. Это гроб, гроб, бл*дь и кладбище", - подчеркнул он.

По словам Швеца, в вагонах "днем дует, ночью холодина, на стоянках сауна за пять минут".

Фото: скриншот поста (facebook.com/anton.an.shvets)

Кстати, филиал "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" заключила соглашение с Романом Русановым об услуге в сфере глобальной социальной сети Facebook на 740 тыс. гривен.

Напомним, ПАО "Укрзализныця" в случае отмены пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Российской Федерацией (РФ) будет выполнять решение Министерства инфраструктуры Украины.

Также сообщалось, из Львова в Ужгород, в ночь с 7 на 8 августа, была проведена экспериментальная поездка двухсистемного скоростного электропоезда ЭКр1 производства Крюковского вагонзавода.

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