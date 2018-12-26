"Це карикатура": патріарх Кирило "наїхав" на Варфоломія (відео)

Відео: YouTube/russianchurch

Глава РПЦ патріарх Кирило, у якого трапилася істерика через Україну, "наїхав" на предстоятеля Константинопольської православної церкви патріарха Варфоломія.

За словами Кирила, дії Константинополя викликають у нього подив "з точки зору взагалі здорового глузду". Російський священнослужитель при цьому заговорив про те, що його РПЦ отримала томос про автокефалію ще в XVII столітті. Тому Варфоломій нібито бреше, коли говорить, що Російська православна церква є нелегітимною.

"Ну як можна було заявити про те, що скасовується грамота Патріарха Діонісія 1686 року? Ну хто в доброму розумі і твердій пам'яті може взагалі з церковних або світських керівників заявити про те, що якийсь історичний акт, якому 300 років, скасовується?" – сказав Кирило на засіданні вищої ради РПЦ.

Патріарх Кирило (фото: Володимир Легойда)

"Навіть поза владою всемогутності лежить можливість змінити минуле. Все, що було непідвладне нікому, навіть Богу. А до 1686 року - це реальність, з якої виникла ціла історія. Ось можна собі уявити, що Великобританія скасовує Акт про незалежність Індії? Ну так, припустимо, якийсь божевільний там правитель вирішив скасувати. Що, Індія зникне? Держава зникне? Зникне, економіка, суспільні відносини, культура? Ну, або ще щось, що називається, приклад в тому ж ряду: ну комусь у Великобританії в голову прийшло скасувати факт про існування Сполучених Штатів. Ну неправильно було, що там була визвольна війна, і ось стала незалежна держава, от 200 з гаком років міняємо - що зміниться? Всі посміються", - зазначив Кирило і додав, що Вселенський патріархат "пішов на карикатуризацію історії".

Скріншот

"Справді, це карикатура. Але пішли. Тому, звичайно, тут трагедія з комедією як би разом. Тому що просто не представляється можливим раціонально оцінювати ось все те, що було скоєно Константинополем", - резюмував глава РПЦ.

Нагадаємо, що патріарх Кирило також передрік "криваві конфлікти" через перейменування УПЦ.

Також ми писали про те, що УПЦ МП заявила, що подасть до Конституційного суду скаргу на закон про перейменування.