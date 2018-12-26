"Это карикатура": патриарх Кирилл "наехал" на Варфоломея (видео)

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Глава РПЦ патриарх Кирилл, у которого случилась истерика из-за Украины, "наехал" на предстоятеля Константинопольской православной церкви патриарха Варфоломея.

По словам Кирилла, действия Константинополя вызывают у него удивление "с точки зрения вообще здравого смысла". Российский священнослужитель при этом заговорил о том, что его РПЦ получила томос об автокефалии еще в XVII веке. Поэтому Варфоломей якобы лжет, когда говорит, что Российская православная церковь является нелегитимной.

"Ну как можно было заявить о том, что отменяется грамота Патриарха Дионисия 1686 года? Ну кто-то в добром уме и твердой памяти может вообще из церковных или светских руководителей заявить о том, что какой-то акт исторический, которому 300 лет, отменяется?" – сказал Кирилл на заседании высшего совета РПЦ.

Патриарх Кирилл (фото: Владимир Легойда)

"Даже вне власти всемогущества лежит возможность изменить прошлое. Все, что было неподвластно никому, даже Богу. А к 1686 году - это реальность, из которой возникла целая история. Вот можно себе представить, что Великобритания отменяет Акт о независимости Индии? Ну да, допустим, какой-то сумасшедший там правитель решил отменить. Что, Индия исчезнет? Государство исчезнет? Его устройство исчезнет, экономика, общественные отношения, культура? Ну, или еще - то, что называется, пример в том же ряду: ну кому-то в Великобритании в голову вошло отменить факт о существовании Соединенных Штатов. Ну неправильно было, что там освободительная была война, и вот стало независимое государство, вот 200 с лишним лет меняем - что изменится? Все посмеются", - отметил Кирилл и добавил, что Вселенский патриархат "пошел на карикатуризацию истории".

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"Действительно, это карикатура. Но пошли. Поэтому, конечно, здесь трагедия с комедией как бы вместе. Потому что просто не представляется даже возможным рационально оценивать вот все то, что было совершено Константинополем", - резюмировал глава РПЦ.

Напомним, что патриарх Кирилл также предрек "кровавые конфликты" из-за переименования УПЦ.

Также мы писали о том, что УПЦ МП заявила, что подаст в Конституционный суд жалобу на закон о переименовании.