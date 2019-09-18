Це неймовірно: прогноз курсу долара шокував навіть експертів

Курс долара в Україні впав до рекордного мінімуму, який спостерігався раніше більше трьох років тому. Гривня продовжує впевнено міцніти: за останні дев'ять місяців безготівковий курс гривні підвищився по відношенню до долара на 11,74% — краще за цей час зміцнилися на світовому валютному ринку тільки дорогоцінні метали. Більше того, нещодавно курс долара подолав психологічну позначку в 25 грн за одиницю. Всього за тиждень гривня зміцніла на 38 копійок, через що сезонна девальвація поки не збулася. Про те, чи варто очікувати нового рекорду від гривні, експерти розповіли "Сьогодні".

Причини зміцнення гривні

Курс гривні знайде стабільність, якщо буде продовжуватися зростання економіки, вважають експерти. Так, нещодавно агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту України з рівня В - до рівня в гривні та інвалюті.

"Це означає, що довіра до України зростає, а ризики, пов'язані з нашою кредитоспроможністю, зменшуються", — уточнює міністр фінансів Оксана Маркарова.

Крім того, Fitch Ratings спрогнозувало уповільнення зростання інфляції до 8,5% в 2019-му і до 5,7% в 2021-му. В агентстві впевнені: падінню інфляції будуть сприяти гнучкість обмінного курсу і прагнення НБУ дотримуватися ключових показників зростання економіки.

Саме цей загальний оптимізм і призвів до рекордного зміцнення гривні, вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Повинна була відбутися сезонна девальвація, але тренд сезонності перебиває оптимізм щодо подальшого розвитку економіки", — розповів експерт.

Але, подальше зміцнення гривні небажано, підкреслює фінаналітик Олексій Кущ.

"Зниження курсу є загрозою для виконання бюджету на поточний рік. У нас більшість податків зав'язані на курс — імпортний ПДВ, митні збори. Тому якщо курс буде ще зміцнюватися, це може негативно позначитися на виконанні бюджету — доведеться секвеструвати в найближчі місяці", — пояснює експерт.

Курс долара в Україні - експерти шоковані прогнозом (колаж РБК-Україна)

Експерт вважає, що уникнути такого сценарію можна, якщо НБУ збільшить обсяги купівлі валюти з ринку. Однак якщо НБУ буде націлений на стримування інфляції, тоді долару дозволять впасти ще більше. Кущ також вважає, що потенціал для подальшого зміцнення гривні вичерпано. Разом з тим економіст Іван Нікітченко впевнений, що владі вдасться довести дохідну частину бюджету до запланованих показників, адже зростання інфляції (у серпні 8,8% річних) дозволяє наповнювати держскарбницю за рахунок податків, наприклад, ПДВ, адже в країні процвітає торгівля.

Коли відбудеться зростання курсу долара?

За даними експертів, курс гривні до долара протягом осені 2019 року буде триматися на рівні 24-26 грн. Стабільному зміцненню нацвалюти сприяють МВФ та облігації.

"Україна пройшла ризики політкризи, що тиснули на курс в першій половині 2019-го. Зараз є шанс, що МВФ виділить нашій країні черговий транш. Так і гривневі ОВДП користуються популярністю у нерезидентів", — пояснив економіст Іван Нікітченко.

Разом з тим керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський впевнений, що курс гривні може просісти на початку наступного року:

"Цьому можуть сприяти рецесія світової економіки, торгова війна Китаю і США, низькі ціни за основними групами товарів, які цікаві нашим експортерам. Але Україна має компенсатори для стабілізації гривні — це приватизація, зростання акцизів, реформа ринку землі".

Нагадаємо, що українців чекає чергове подорожчання продуктів.