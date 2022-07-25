Це вже офіційно! Названо країну, де відбудеться Євробачення 2023

Що відомо про Євробачення 2023

"Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення 2023 року проводитиме Сполучене Королівство від імені мовника-переможця цього року, української телекомпанії UA Суспільне", - говориться в повідомленні.

Таке рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. На жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо.

Фото: KALUSH Orchestra - переможці Євробачення 2022 (Getty Images)

В якому місті може пройти конкурс

Конкурс приймаючого міста розпочнеться цього тижня. Змагатися будуть такі міста, як Абердін, Белфаст, Бірмінгем, Брайтон, Брістоль, Кардіфф, Единбург, Глазго, Манчестер, Лідс, Ліверпуль, Лондон, Ньюкасл, Ноттінгем, Шеффілд, Суіндон і Вулвергемптон.

Україна автоматично буде у фіналі

Україна автоматично потрапить до Гранд-фіналу разом із "великою п'ятіркою" (до якої входить Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія).

Крім того, представники "UA: Суспільне" співпрацюватимуть із BBC для розробки українських елементів шоу.

"Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати український дух цій події та знову об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей миру, підтримки, відзначення різноманітності та таланту", - сказав голова правління НСТУ Микола Чернотицький.