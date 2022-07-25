Это уже официально! Названа страна, где состоится Евровидение 2023

Что известно о Евровидении 2023

"Европейский вещательный союз (EBU) и BBC подтвердили, что песенный конкурс Евровидение 2023 года будет проводить Соединенное Королевство от лица вещателя-победителя этого года, украинской телекомпании UA Суспільне", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято после изучения возможности проведения конкурса в Украине. К сожалению, сделан вывод, что из соображений безопасности это невозможно.

Фото: KALUSH Orchestra-победители Евровидения 2022 (Getty Images)

В каком городе может пройти конкурс

Конкурс принимающего города начнется на этой неделе. Соревноваться будут такие города, как Абердин, Белфаст, Бирмингем, Брайтон, Бристоль, Кардифф, Эдинбург, Глазго, Манчестер, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Ньюкасл, Ноттингем, Шеффилд, Суиндон и Вулвергемптон.

Украина автоматически будет в финале

Украина автоматически попадет в Гранд-финал вместе с "большой пятеркой" (в которую входит Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания).

Кроме того, представители "UA: Суспільне" будут сотрудничать с BBC для разработки украинских элементов шоу.

"Песенный конкурс Евровидение-2023 состоится не в Украине, но в поддержку Украины. Мы благодарны нашим партнерам BBC за солидарность с нами. Я уверен, что вместе мы сможем добавить украинский дух этому событию и снова объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, празднования разнообразия и таланта", - сказал глава правления НСТУ Николай Чернотицкий.