"Це перебір": український чемпіон відмовився їхати на турнір у Росію

Фото: Колаж РБК-Україна

Причиною такого рішення стали відносини між Україною і Росією

Чемпіонати світу зі швидких шахів та бліцу повинні пройти з 26 по 30 грудня в Росії. Однак український гросмейстер Павло Ельянов відмовився їхати в Росію. Про своє рішення він заявив в Facebook.

Причин, чому спортсмен відмовився їхати в Росію, дві. Першим фактором стало те, що досить пізно оголосили про місце проведення змагань. При цьому досі не названо місто, хоча є припущення, що все відбудеться в Сочі.

Другою причиною відмови від поїздки стали відносини між Україною і Росією. "Саме зараз в Росію їхати вважаю перебором", - прокоментував Павло Ельянов.

Фото: (facebook.com/oleg.scherbakov)

Нагадаємо, що українські шахістки вразили патріотичними нарядами на Олімпіаді в Грузії. Жіночу збірну України представляли Анна Музичук та її сестра Марія Музичук, Ганна Ушеніна, Наталія Жукова, а також Юлія Осьмак. Капітан команди – Михайло Бродський.

Ми писали, що Марія Музичук вийшла у півфінал ЧС з шахів. Українка здобула перемогу над казахстанською шахісткою Жансае Абдумалік у чвертьфіналі чемпіонату світу з шахів, який проходить у російському Ханти-Мансійську.

А також повідомляли, що Марія Музичук зіграла внічию у другій партії півфіналу ЧС. Перша партія, яка відбулася напередодні, також завершилася внічию з рахунком 0,5:0,5. Тай-брейк був проведений 17 листопада.

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