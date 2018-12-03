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"Это перебор": украинский чемпион отказался ехать на турнир в Россию

STYLERЖизнь    03.12.2018 - 15:46
"Это перебор": украинский чемпион отказался ехать на турнир в Россию
Фото: Коллаж РБК-Украина

Причиной такого решения стали отношения между Украиной и Россией

Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу должны пройти с 26 по 30 декабря в России. Однако украинский гроссмейстер Павел Эльянов отказался ехать в Россию. О своем решении он заявил в Facebook.

Причин, почему спортсмен отказался ехать в Россию, оказалось две. Первым фактором стало то, что довольно поздно объявили о месте проведения соревнований. При этом до сих пор не назван город, хотя есть предположение, что все состоится в Сочи.

Второй причиной отказа от поездки стали отношения между Украиной и Россией. "Именно сейчас в Россию ехать считаю перебором", - прокомментировал Павел Эльянов.

&quot;Это перебор&quot;: украинский чемпион отказался ехать на турнир в РоссиюФото: (facebook.com/oleg.scherbakov)

Напомним, что украинские шахматистки впечатлили патриотичными нарядами на Олимпиаде в Грузии. Женскую сборную Украины представляли Анна Музычук и ее сестра Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова, а также Юлия Осьмак. Капитан команды – Михаил Бродский.

Мы писали, что Мария Музычук вышла в полуфинал ЧМ по шахматам. Украинка одержала победу над казахстанской шахматисткой Жансае Абдумалик в четвертьфинале чемпионата мира по шахматам, который проходит в российском Ханты-Мансийске. 

А также сообщали, что Мария Музычук сыграла вничью во второй партии полуфинала ЧМ. Первая партия, которая состоялась накануне, также завершилась вничью со счетом 0,5:0,5. Тай-брейк был проведен 17 ноября. 

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