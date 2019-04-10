Це мій останній раз, обіцяю: рідні розповіли про бійця, якого вбила куля снайпера

Родичі загиблого бійця Ярослава Чемного розповіли, яким він був і чому відправився на фронт. Про це пише видання "20 хвилин".

Ярослав Чемний загинув 7 квітня на Донбасі від ворожої кулі. Йому був всього 31 рік, і він мріяв про сім'ю, про дітей, про подорожі і про нове життя. Як розповіли рідні бійця, він з дитинства дбав про тих, хто був слабшим. Він був душею компанії і справжнім патріотом України.

Ярослав Чемний народився в селі Коропець Монастирського району, але жив в Івано-Франківську. Рідна сестра Ярослава Олена Чемна розповіла, що не може змиритися зі страшною звісткою, так як вони були дуже близькі. Олена всього на два роки старший Ярослава, і вони були дружні з раннього дитинства.

Ярослав Чемний (te.20minut.ua)

"Я навчилп його всьому, що вміла – він готував краще будь-якої господині. І міг змайструвати що-завгодно. Треба на будівництво – він на будівництво, кран полагодити – він вже тут, ще щось - справлявся на всі сто", - розповіла Олена.

Ярослав закінчив юридичний факультет і був великим гумористом. У шкільні та студентські роки він грав у КВН. За словами сестри, у нього був і музичний талант – він чудово співав. Під час Революції Гідності він був на майдані у Києві, а після того, як почалися військові дії на сході України, вирушив туди добровольцем.

"А потім почалися бойові дії на Сході. І брат зголосився служити. Пішов у Нацгвардію, потім підписав контракт. Був в АТО, тепер ось в ООС вже кілька разів. Ми його просили і благали не йти на війну, а він нам говорив, що це його місія і обов'язок. Він повинен бути там з усіма іншими. Коли їхав у останній раз, то сказав мені: "Це останній раз, обіцяю". 13 квітня у нього закінчувався контракт, і він повинен був приїхати додому", - розповів Олена Чемна.

Ярослав Чемний з сестрою (te.20minut.ua)

Вона зазначила, що війна навчила мудрості Ярослава і він всіх близьких вчив, як треба жити. І постійно повторював, що вони не цінують того, що мають.

7 квітня, на Благовіщення, він зателефонував батькам і сестрі перед тим, як заступити в наряд. Казав, що все добре, і що зовсім скоро буде вдома.

"Він не передчував біду. Жартував, говорив, що живий і здоровий. Останні його слова: "Сестричка, я скоро буду вдома, чекай мене". Обіцяв, але не судилося. Я не можу повірити, що більше не почую його", - розповіла Олена.

Ярослав Чемний з побратимами (te.20minut.ua)

Крім того, тепер вона змогла зізнатися, що її брат був снайпером і вороги на нього полювали, вони за ним стежили.

"Ярослав тільки вийшов на заміну. В 21:40 його вбив снайпер, постріл в голову. Шансів на порятунок не було. Мені посеред ночі подзвонили хлопці-побратими, потім вже дзвонили з командування. Брат п'ять років відслужив і поклав своє життя заради того, щоб Україна була незалежною. Він свідомо поїхав на схід, він був патріотом", - плаче сестра бійця.

Тіло Ярослава Чемного вже забрали з моргу Сєвєродонецька і відвезли в село Коропець. 10 квітня відбудеться панахида, а 11 квітня його поховають на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Авдіївкою загинув український боєць.

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