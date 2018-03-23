"Це - злочин": голодування Савченко обурила бійця АТО

Він вважає, що голодування може піти їй на користь

Боєць АТО, артилерист Андрій Кобзар обурився діями Надії Савченко, яка оголосила голодування в знак протесту проти звинувачень в свою адресу. Про це він розповів у коментарі виданню "Обозреватель".

АТОшник в різкій формі відреагував на такі заяви.

"Я вважаю, що її жирових запасів і відкладень, насиджених у Верховній Раді, вистачить на дуже тривалу голодовку", - заявив Андрій.

За його словами, останнім часом українці мали можливість оглядати чудові округлі форми сідничних м'язів" позафракційного народного депутата України Надії Савченко. Боєць додав, що голодування піде їй на користь, "особливо, якщо це буде голодування на дитячому харчуванні, як це було під час її ув'язнення в "Мордорі".

Кобзар підкреслив, що ніколи б не брав у ворога зброю, і не дотримувався б наприклад Савченко.

Перш за все, я б не займався такими речами. Це називається брати у ворога зброю, щоб скидати владу в своїй воюючою країні. Це злочин. Я як військовослужбовців резерву, патріот і свідомий громадянин ніколи б такого не робив. Якщо б мені запропонували щось подібне, я негайно повідомив би про це компетентні органи. Що, власне, і зробили нормальні офіцери, до яких вона звернулася", - зазначив АТОшник.

Нагадаємо, що Надія Савченко в залі Шевченківського районного суду в Києві заявила, що з сьогоднішнього дня, 23 березня, виходить на голодування. Так, виступаючи в суді, Савченко заявила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованим.

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