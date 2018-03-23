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"Это - преступление": голодовка Савченко возмутила бойца АТО

STYLERLIFE        23.03.2018 - 16:21
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Он считает, что голодовка может пойти ей на пользу

Боец АТО, артиллерист Андрей Кобзарь возмутился действиями Надежды Савченко, которая объявила голодовку в знак протеста против обвинений в свой адрес. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Обозреватель".

АТОшник в резкой форме отреагировал на такие заявления.

"Я считаю, что ее жировых запасов и отложений, насиженных в Верховной Раде, хватит на очень продолжительную голодовку", - заявил Андрей.

По его словам, в последнее время украинцы имели возможность "обозревать прекрасные округлившиеся формы седалищных мышц" внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко. Боец добавил, что голодовка пойдет ей на пользу, "особенно, если это будет голодовка на детском питании, как это было во время ее заключения в "Мордоре".

Кобзарь подчеркнул, что никогда бы не брал у врага оружие, и не следовал бы примеру Савченко.

Прежде всего, я бы не занимался таким вещами. Это называется брать у врага оружие, чтобы свергать власть в своей – воюющей – стране. Это преступление. Я как военнослужащих резерва, патриот и сознательный гражданин никогда бы такого не делал. Если бы мне предложили что-то подобное, я немедленно проинформировал бы об этом компетентные органы. Что, собственно, и сделали нормальные офицеры, к которым она обратилась", - отметил АТОшник.

Напомним, что Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда в Киеве заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Так, выступая в суде, Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.

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Теги: Надежда Савченко
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