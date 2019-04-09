Це були просто крики: очевидці розповіли про трагедію на Ингульському мості

Викинула сина з мосту (Колаж РБК-Україна)

Свідок розповів, що сталося на мосту в Миколаєві

У Миколаєві пройшло чергове засідання суду у справі Ірини Шинкарук, яка викинула свого дев'ятимісячного сина з Інгульського мосту. В ході засідання в Центральному районному суді були заслухані свідчення очевидців і з'ясувалися нові дивні деталі інциденту.

Трагедія в Миколаєві сталася рік тому. Ірина Шинкарук, перебуваючи в неадекватному стані, загорнула дитину в зимовий комбінезон і викинула з Інгульського мосту. Хлопчик вижив завдяки комбінезону і його всиновила тітка, а мама пішла під суд.

Під час засідання один з очевидців трагедії повідомив, що почув якісь невиразні крики з боку мосту. Вони привернули його увагу, і він кинувся на допомогу, так як припустив, що на мосту знаходиться дитина. Також він уточнив, що крики, які він почув, були не про допомогу, а просто хтось кликав маму і тата, а потім почав просити пробачення.

Засідання по справі Ірини Шинкарук в Миколаєві (novosti-n.org)

"Я стояв, курив і почув голос. Це були крики, просто крики. Це був точно не поклик на допомогу. Вона щось голосно говорила, мені почулося, що вона говорила мама, тато. Я тому і побіг (на міст), тому що я подумав, що там дитина кричить", - повідомив свідок.

Коли він прибіг до мосту, то побачив там жінку. Вона сиділа на асфальті, плакала і билася головою. Він намагався її розбудити, але вона не реагувала, а потім в кінці кінців сказала, що впала дитина, врятуйте її.

Свідок хотів відразу стрибнути у воду, але перехожі відрадили його, так як жінка перебувала в неадекватному стані і могла сказати неправду. Тоді він викликав поліцію.

Також він вказав на те, що спочатку йому здалося, що жінка перебуває в стані наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Сумами п'яна жінка викинула з мосту новонароджену дитину.

А також розповідали про те, що горе-мати з Миколаєва пояснила в суді, чому вона вирішила викинути свого сина з Інгульського мосту.