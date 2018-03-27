У Миколаєві горе-матір викинула з мосту свого дев'ятимісячного малюка

Зараз дитина бореться за життя в лікарні

У Миколаєві п'яна горе-матір викинула з мосту свого дев'ятимісячного малюка. З крижаної води дитини рятували патрульні, рятувальники і звичайні люди. Про це повідомляє поліція Миколаївської області. Зараз жінку затримали і доставили у відділення.

Про подію в поліцію повідомили очевидці 26 березня близько 21:00. Люди почули, як сильно кричала жінка, яка кинула в річку з мосту своєї дитини. Поліцейські виїхали на місце дуже швидко.

Дитину від смерті врятував комбінезон, але плином його встигло віднести досить далеко.

Один з поліцейських блискавично відреагував і кинувся у воду за дитиною. На допомогу йому прийшли інші і немовля врятували з крижаної води. Зараз дитина знаходиться у лікарні. Медики борються за його життя і надають всю необхідну допомогу. За словами родичів зловмисниці встановлено, що жінка неодноразово виказувала наміри викинути своєї дитини або з вікна багатоповерхівки, або ж з мосту. Цього разу вона посварилася з чоловіком і прийняла таке рішення.

Поліцейські розшукують всіх свиделей жахливої події. Жінці загрожує довічне ув'язнення у в'язниці.

Фото: Горе-матір (прес-служба поліції)

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