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В Николаеве горе-мать выкинула с моста своего девятимесячного малыша

STYLERLIFE        27.03.2018 - 08:30
Фото: Мост в Николаеве (lookmytrips.com Лариса Новикова)
Фото: Мост в Николаеве (lookmytrips.com Лариса Новикова)

Сейчас ребенок борется за жизнь в больнице

В Николаеве пьяная горе-мать выкинула с моста своего девятимесячного малыша. Из ледяной воды ребенка спасали патрульные, спасатели и обычные люди. Об этом сообщает полиция Николаевской области. Сейчас женщину задержали и доставили в отделение.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы 26 марта около 21:00. Люди услышали, как сильно кричала женщина, которая бросила в реку с моста своего ребенка. Полицейские выехали на место очень быстро.

Ребенка от смерти спас комбинезон, но течением его успело отнести достаточно далеко.

Один из полицейских молниеносно отреагировал и бросился в воду за ребенком. На помощь ему подоспели остальные и младенца спасли из ледяной воды. Сейчас младенец находится в больнице. Медики борются за его жизнь и предоставляют всю необходимую помощь. По словам родственников злоумышленницы установлено, что ранее женщина неоднократно высказывала намерения выбросить своего ребенка или из окна многоэтажки, или же с моста. В этот раз она поссорилась с мужем и приняла такое решение.

Полицейские разыскивают всех свиделей ужасного события. Женщине грозит пожизненное заключение в тюрьме.

Фото: Горе-мать (пресс-служба полиции)

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