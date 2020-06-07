Це рослина може вбити рак за 16 годин: вчені зробили заяву

Вчені зробили новий прорив у лікуванні онкології (Колаж РБК-Україна)

Вчені заявили про нове лікування ракових захворювань

Онкологія стоїть на перших позиціях по смертності серед населення не тільки в Україні, але і в багатьох інших країнах. Вже кілька десятків років вчені шукають ліки проти цієї напасті. Сучасна медицина дозволила стримувати ракові клітини та дала можливість людям з важкими діагнозами жити. Однак смертність від онкології все одно залишається дуже високою.

Американські вчені провели незалежне альтернативне дослідження і виявили рослину, яка може вбити ракові клітини менш ніж одну добу. Це полин, яка вже багато століть використовується як багатофункціональний засіб у народній медицині багатьох країн, пише Udf.by.

Як повідомили вчені, рак молочної залози виліковується на 28% швидше та ефективніше, якщо у лікування включити залізо. Дослідники провели досліди на добровольцях і додали залізо, оскільки воно має властивість накопичуватися в тканинах молочної залози, в тому числі й в інфікованих клітинах. Після вчені додавали полин і виявляли, що аномальні клітини просто гинули, не торкнувшись здорових клітин.

У ході експерименту було встановлено, що за 16 годин з допомогою екстракту полину можна знищити до 98% ракових клітин в грудях. Вчені відзначили, надихнулися традиційною азійською медициною, в якій полин використовується проти малярії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали найбільш ранні симптоми розвитку онкологія в організмі.

А також розповідали про те, що вчені заявили про відкриття абсолютно нового ліки проти онкології.

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Автор: Анна Шиканова