Як це розбачити? Справжній вигляд жіночих грудей шокував всіх (фото)

Жіночі груди "без прикрас" викликали огиду у багатьох користувачів мережі
Жіночі груди показали на знімку біологічної діаграми. Знімок м'язової системи грудей, в такому вигляді, якими вони є під шкірою, викликав шок у користувачів соцмереж, повідомляє The Mirror.
Багато хто вважає, що "первозданний" вигляд молочних залоз виглядає огидно. Причому так вважають як чоловіки, так і жінки.
Жіночі груди показали на діаграмі (фото: twitter.com)
Користувачі мережі активно коментують даний знімок, вважаючи, що це видовище не для людей зі слабкими нервами.
При цьому дехто все ж визнав це видовище прекрасним.
Комусь молочні протоки нагадали накладні нігті, хтось вважає їх схожими на кульки з водою. Деякі зазначили, що діаграма не цілком коректна, оскільки молочні протоки були б насправді приховані великою кількістю жирової тканини.
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