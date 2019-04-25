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Як це розбачити? Справжній вигляд жіночих грудей шокував всіх (фото)

STYLERЖиття    25.04.2019 - 23:18
Як це розбачити? Справжній вигляд жіночих грудей шокував всіх (фото)
Жіночі груди показали на діаграмі (ілюстративне фото: соцмережі)

Жіночі груди "без прикрас" викликали огиду у багатьох користувачів мережі

Жіночі груди показали на знімку біологічної діаграми. Знімок м'язової системи грудей, в такому вигляді, якими вони є під шкірою, викликав шок у користувачів соцмереж, повідомляє The Mirror.

Багато хто вважає, що "первозданний" вигляд молочних залоз виглядає огидно. Причому так вважають як чоловіки, так і жінки.

Як це розбачити? Справжній вигляд жіночих грудей шокував всіх (фото)

Жіночі груди показали на діаграмі (фото: twitter.com)

Користувачі мережі активно коментують даний знімок, вважаючи, що це видовище не для людей зі слабкими нервами.

  • "Як це розбачити?"
  • "Я більше не хочу, щоб у мене були груди..."
  • "Я навіть боюся уявити діаграму чоловічого достоїнства!"
  • "Це виглядає, як ніби всередині мого тіла живе дивна інопланетна істота".

При цьому дехто все ж визнав це видовище прекрасним.

  • "Схоже на квіти життя";
  • "Я пишаюся, що вигодувала грудьми всіх своїх трьох дітей";
  • "Це справжній витвір мистецтва!"

Комусь молочні протоки нагадали накладні нігті, хтось вважає їх схожими на кульки з водою. Деякі зазначили, що діаграма не цілком коректна, оскільки молочні протоки були б насправді приховані великою кількістю жирової тканини.

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