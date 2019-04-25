ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как это развидеть? Истинный вид женской груди шокировал всех (фото)

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 23:18
Как это развидеть? Истинный вид женской груди шокировал всех (фото)
Женскую грудь показали на диаграмме (иллюстративное фото: соцсети)

Женская грудь "без прикрас" вызвала отвращение у многих пользователей сети

Женскую грудь показали на снимке биологической диаграммы. Снимок мышечной ситемы груди, в таком виде, какой она является под кожей, вызвал шок у пользователей соцсетей, сообщает The Mirror.

Многие считают, что "первозданный" вид молочных желез выглядит отвратительно. Причем так считают как мужчины, так и женщины.

Как это развидеть? Истинный вид женской груди шокировал всех (фото)

Женскую грудь показали на диаграмме (фото: twitter.com)

Пользователи сети активно комментируют данный снимок, считая, что это зрелище не для слабонервных.

  • "Как это развидеть?"
  • "Я больше не хочу, чтобы у меня была грудь..."
  • "Я даже боюсь представить диаграмму мужского достоинства!"
  • "Это выглядит, как будто внутри моего тела живет странное инопланетное существо".

При этом кое-кто все же счел это зрелище прекрасным.

  • "Похоже на цветы жизни";
  • "Я горжусь, что выкормила грудью всех своих троих детей";
  • "Это настоящее произведение искуства!"

Кому-то молочные протоки напомнили накладные ногти, кто-то считает их похожими на шарики с водой. Некоторые отметили, что диаграмма не вполне корректна, поскольку молочные протоки были бы на самом деле скрыты большим количеством жировой ткани.

Напомним, ранее Уляна Супрун рассказала, как побороть и перенести стресс. Кроме того, и. о. министра здравоохранения развеяла мифы относительно этого тревожного состояния.

Ранее сообщалось, что Супрун поделилась эффективными упражнениями, которые уменьшают боль в спине.

Бизнес на людских страхах: Комаровский развенчал популярный миф о детях Сильные магнитные бури: украинцев предупредили об опасности
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины здоровье
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь