Как это развидеть? Истинный вид женской груди шокировал всех (фото)

Женскую грудь показали на диаграмме (иллюстративное фото: соцсети)

Женская грудь "без прикрас" вызвала отвращение у многих пользователей сети

Женскую грудь показали на снимке биологической диаграммы. Снимок мышечной ситемы груди, в таком виде, какой она является под кожей, вызвал шок у пользователей соцсетей, сообщает The Mirror.

Многие считают, что "первозданный" вид молочных желез выглядит отвратительно. Причем так считают как мужчины, так и женщины.

Женскую грудь показали на диаграмме (фото: twitter.com)

Пользователи сети активно комментируют данный снимок, считая, что это зрелище не для слабонервных.

"Как это развидеть?"

"Я больше не хочу, чтобы у меня была грудь..."

"Я даже боюсь представить диаграмму мужского достоинства!"

"Это выглядит, как будто внутри моего тела живет странное инопланетное существо".

При этом кое-кто все же счел это зрелище прекрасным.

"Похоже на цветы жизни";

"Я горжусь, что выкормила грудью всех своих троих детей";

"Это настоящее произведение искуства!"

Кому-то молочные протоки напомнили накладные ногти, кто-то считает их похожими на шарики с водой. Некоторые отметили, что диаграмма не вполне корректна, поскольку молочные протоки были бы на самом деле скрыты большим количеством жировой ткани.

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