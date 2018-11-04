"Це не тільки Росія": Фукуяма назвав головні загрози для України

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Україні зараз загрожує відразу кілька небезпек

Популярний філософ, політолог і професор Френсіс Фукуяма розповів, які загрози стоять зараз перед Україною крім Росії. Про це повідомляє УНІАН.

"Я вважаю, що, приміром, що сталося в Україні – залежить від українців. Тому що їх загроза — це не тільки Росія, але і корупція, слабке управління. Тільки вони можуть вирішити ці проблеми. США, або Німеччина, або інші це зробити не зможуть", - сказав він.

Більш того, Фукуяма не вважає війну з Росією можливою причиною, яка може перешкодити вирішенню інших проблем.

"Це не непереборні обставини. Я думаю, що вони (українці. - ред.) повинні вжити заходів, що поліпшити управління... Я думаю, щоб вони упустили момент після революції гідності", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, Україна просувається в напрямку досягнення 17 цілей, які Європейський союз запропонував для країн Східного партнерства. Про це йдеться у дослідженні "Просування України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства до 2020 року".

Нагадаємо, за підсумками І кварталу 2018 року капітальні інвестиції в Україну зросли на 26,5%. Додамо, що в Україні реальний валовий внутрішній продукт у II кварталі 2018 року в порівнянні з II кварталом 2017 року виріс 3,6%.