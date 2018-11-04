"Это не только Россия": Фукуяма назвал главные угрозы для Украины

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Украине сейчас угрожает сразу несколько опасностей

Популярный философ, политолог и профессор Фрэнсис Фукуяма рассказал, какие угрозы сейчас стоят перед Украиной помимо России. Об этом сообщает УНИАН.

"Я считаю, что, к примеру, что произошло в Украине – зависит от украинцев. Потому что их угроза — это не только Россия, но и коррупция, слабое управление. Только они могут решить эти проблемы. США, или Германия, или другие это сделать не смогут", - сказал он.

Более того, Фукуяма не считает войну с Россией возможной причиной, которая может помешать решению остальных проблем.

"Это не непреодолимые обстоятельства. Я думаю, что они (украинцы. - ред.) должны предпринять меры, чтобы улучшить управление... Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Украина продвигается в направлении достижения 17 целей, которые Европейский союз предложил для стран Восточного партнерства. Об этом говорится в исследовании "Продвижение Украины в выполнении двадцати достижений Восточного партнерства до 2020 года".

Напомним, по итогам І квартала 2018 года капитальные инвестиции в Украину выросли на 26,5%. Добавим, что в Украине реальный валовой внутренний продукт во II квартале 2018 года в по сравнению II кварталом 2017 года вырос 3,6%.