ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Це була пекуча біль": облита кислотою модель вийшла заміж

STYLERЖиття    22.12.2018 - 09:06
"Це була пекуча біль": облита кислотою модель вийшла заміж
Фото: Кільце (instagram.com/mashafokina)

Обранцем жінки став біолог

Відома в минулому манекенниця з Росії Елеонора Кондратюк, яку в 1999-му облили кислотою, вийшла заміж. Про це повідомляє Starhit.

Так, обранцем жінки став молекулярний біолог з Москви. Зараз сама модель знаходиться за кордоном на обстеженні і відчуває на собі нові методи лікування, оскільки після таких ушкоджень мало хто виживає.

"Це була ні на що не схожа болісна, ніколи раніше не випробовуване мною, нестерпна, роз'їдає пекучий біль! З кожною хвилиною вона ставала все сильніше і сильніше, все глибше в тіло втикаючись. Перебуваючи в стані шоку, я чомусь побігла, не бачачи куди, і з усього розмаху врізався в якусь бетонну шорстку стіну", - сказала Кондратюк.

Підкреслимо, що модель перенесла 200 операцій. Зараз же вона готуватися до нової.

"Зараз я знову опинилася на операційному столі. Тому, можна сказати, знову відгородилася. Я змушена була виїхати за кордон. І зараз залишається ризик втрати зору. Була така травма, після якої в принципі не виживають, не відновлюються", - підкреслила вона.

При цьому Кондратюк уточнила, що вона щаслива з чоловіком.

"Мій чоловік — це просто подарунок долі за всі мої страждання. Думаю, можна так розцінювати. Він москвич, вчений, доктор біологічних наук, генетик. Ми зустрілися в загальній компанії в Москві. Почали спілкуватися, і... любов. Зараз він зі мною, допомагає, підтримує. Він молекулярний біолог. Дуже шляхетна людина, з великим серцем і відкритою душею. Я з ним дуже щаслива. Імені чоловіка я не назву, вибачте. Він не публічна людина, не хоче уваги ЗМІ", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головним редактором українського журналу про красу став чоловік.

Читайте також про те, що першою модницею, яка приміряла найактуальніше відтінок 2019 року - стала Вікторія Бекхем. Вона першою серед зірок, одягла сукню головного кольору наступаючого року.

48-річна Наомі Кемпбелл знялася топлес для косметичного бренду Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю
Новини України кислотамодельзамуж
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся