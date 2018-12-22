"Це була пекуча біль": облита кислотою модель вийшла заміж

Фото: Кільце (instagram.com/mashafokina)

Обранцем жінки став біолог

Відома в минулому манекенниця з Росії Елеонора Кондратюк, яку в 1999-му облили кислотою, вийшла заміж. Про це повідомляє Starhit.

Так, обранцем жінки став молекулярний біолог з Москви. Зараз сама модель знаходиться за кордоном на обстеженні і відчуває на собі нові методи лікування, оскільки після таких ушкоджень мало хто виживає.

"Це була ні на що не схожа болісна, ніколи раніше не випробовуване мною, нестерпна, роз'їдає пекучий біль! З кожною хвилиною вона ставала все сильніше і сильніше, все глибше в тіло втикаючись. Перебуваючи в стані шоку, я чомусь побігла, не бачачи куди, і з усього розмаху врізався в якусь бетонну шорстку стіну", - сказала Кондратюк.

Підкреслимо, що модель перенесла 200 операцій. Зараз же вона готуватися до нової.

"Зараз я знову опинилася на операційному столі. Тому, можна сказати, знову відгородилася. Я змушена була виїхати за кордон. І зараз залишається ризик втрати зору. Була така травма, після якої в принципі не виживають, не відновлюються", - підкреслила вона.

При цьому Кондратюк уточнила, що вона щаслива з чоловіком.

"Мій чоловік — це просто подарунок долі за всі мої страждання. Думаю, можна так розцінювати. Він москвич, вчений, доктор біологічних наук, генетик. Ми зустрілися в загальній компанії в Москві. Почали спілкуватися, і... любов. Зараз він зі мною, допомагає, підтримує. Він молекулярний біолог. Дуже шляхетна людина, з великим серцем і відкритою душею. Я з ним дуже щаслива. Імені чоловіка я не назву, вибачте. Він не публічна людина, не хоче уваги ЗМІ", - сказала вона.

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