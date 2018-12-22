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"Это была жгучая боль": облитая кислотой модель вышла замуж

STYLERЖизнь    22.12.2018 - 09:06
"Это была жгучая боль": облитая кислотой модель вышла замуж
Фото: Кольцо (instagram.com/mashafokina)

Избранником женщины стал биолог

Известная в прошлом манекенщица из России Элеонора Кондратюк, которой в 1999-м облили кислотой, вышла замуж. Об этом сообщает Starhit.

Так, избранником женщины стал молекулярный биолог из Москвы. Сейчас сама модель находится за рубежом на обследовании и испытывает на себе новые методы лечения, поскольку после таких повреждений мало кто выживает.

"Это была ни на что не похожая мучительная, никогда ранее не испытываемая мною, невыносимая, разъедающая жгучая боль! С каждой секундой она становилась все сильнее и сильнее, все глубже вонзаясь в тело. Находясь в состоянии шока, я почему-то побежала, не видя куда, и со всего размаха врезалась в какую-то бетонную шершавую стену", - сказала Кондратюк.

Подчеркнем, что всего модель перенесла 200 операций. Сейчас же она готовиться к новой.

"Сейчас я опять оказалась на операционном столе. Поэтому, можно сказать, снова отгородилась. Я вынуждена была уехать за границу. И сейчас остается риск потери зрения. Была такая травма, после которой в принципе не выживают, не восстанавливаются", - подчеркнула она.

При этом Кондратюк уточнила, что она счастлива с мужем.

"Мой муж — это просто подарок судьбы за все мои страдания. Думаю, можно так расценивать. Он москвич, ученый, доктор биологических наук, генетик. Мы встретились в общей компании в Москве. Стали общаться, и... любовь. Сейчас он со мной, помогает мне, поддерживает. Он молекулярный биолог. Очень благородный человек, с большим сердцем и открытой душой. Я с ним очень счастлива. Имени мужа я не назову, извините. Он не публичный человек, не хочет внимания СМИ", - сказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что главным редактором украинского журнала о красоте стал мужчина.

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