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Цей фрукт допоможе людям з зайвою вагою уникнути проблем із серцем

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Вівторок 29 червня 2021 18:28
Цей фрукт допоможе людям з зайвою вагою уникнути проблем із серцем Фото: фрукт, який допоможе уникнути проблем з серцем (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені заявили, що люди з зайвою вагою, які споживають авокадо, мінімізують ризики серцевих ускладнень.

Про це йдеться у дослідженні науковців університету штату Пенсильванія (США), опублікованому в науковому журналі Eurek Alert.

За словами спеціалістів, вживання одного авокадо за день знижує рівень холестерину в крові.

Так, в експерименті взяли участь 45 добровольців, які мають надлишкову вагу. Всі вони два тижні перебували на однаковій дієті, це повинно було більш-менш вирівняти особливості організмів.

Потім піддослідних розділили на три різних групи. Упродовж п'яти тижнів вони дотримувалися однієї з трьох дієт: з низьким вмістом жирів, з помірним вмістом жирів або помірним, але з додаванням в щоденний раціон одного авокадо.

Що показав експеримент?

Після закінчення експерименту вчені виміряли у пацієнтів рівень ліпопротеїнів низької щільності, які є основними переносниками "поганого" холестерину.

Також науковці проаналізували кількість окислених ліпопротеїнів, які запускають ланцюгову реакцію, що сприяє розвитку атеросклерозу. Як виявилось після дієти з авокадо у третьої групи обидва показники були значно нижчі, ніж на початку дослідження.

Окрім того, у цих учасників спостерігався більш високий рівень лютеїну, який має властивості антиоксиданту, а також захищає ліпопротеїни від окислення.

Користь авокадо

Авокадо – це джерело безцінних вітамінів, мікроелементів і корисних речовин. Він покращує роботу серця, нормалізує гормональний баланс і має ще багато переваг для здоров'я. За свою поживність плід був занесений в Книгу рекордів Гіннеса.

Цей фрукт допоможе людям з зайвою вагою уникнути проблем із серцемФото: корисні властивості авокадо (pexels)

Корисні та лікувальні властивості фрукта:

  • при анемії, цукровому діабеті, раку, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, особливо при гастритах зі зниженою кислотністю шлункового соку.
  • при захворювань серця, зокрема: інфаркту, атеросклерозу, гіпертонії і недокрів’я.
  • знижує дратівливість, втому, сонливість та збільшує концентрацію, працездатність.
  • сприятливо впливає на стан нервової системи.
  • покращує гормональний баланс, зір та запобігає артриту.
  • сприятливо діє на шкірні покриви, розгладжує дрібні зморшки, зменшує розміри запалених ділянок від псоріазу, вугрової висипки і екземи.
  • захищає клітини організму від впливу радикалів і омолоджує їх.

Раніше ми повідомляли, що дієтолог розповіла, як правильно їсти фрукти.

Також українців попередили про продукт з небезпечним "сюрпризом".

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