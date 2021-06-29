Цей фрукт допоможе людям з зайвою вагою уникнути проблем із серцем

Вчені заявили, що люди з зайвою вагою, які споживають авокадо, мінімізують ризики серцевих ускладнень.

Про це йдеться у дослідженні науковців університету штату Пенсильванія (США), опублікованому в науковому журналі Eurek Alert.

За словами спеціалістів, вживання одного авокадо за день знижує рівень холестерину в крові.

Так, в експерименті взяли участь 45 добровольців, які мають надлишкову вагу. Всі вони два тижні перебували на однаковій дієті, це повинно було більш-менш вирівняти особливості організмів.

Потім піддослідних розділили на три різних групи. Упродовж п'яти тижнів вони дотримувалися однієї з трьох дієт: з низьким вмістом жирів, з помірним вмістом жирів або помірним, але з додаванням в щоденний раціон одного авокадо.

Що показав експеримент?

Після закінчення експерименту вчені виміряли у пацієнтів рівень ліпопротеїнів низької щільності, які є основними переносниками "поганого" холестерину.

Також науковці проаналізували кількість окислених ліпопротеїнів, які запускають ланцюгову реакцію, що сприяє розвитку атеросклерозу. Як виявилось після дієти з авокадо у третьої групи обидва показники були значно нижчі, ніж на початку дослідження.

Окрім того, у цих учасників спостерігався більш високий рівень лютеїну, який має властивості антиоксиданту, а також захищає ліпопротеїни від окислення.

Користь авокадо

Авокадо – це джерело безцінних вітамінів, мікроелементів і корисних речовин. Він покращує роботу серця, нормалізує гормональний баланс і має ще багато переваг для здоров'я. За свою поживність плід був занесений в Книгу рекордів Гіннеса.

Фото: корисні властивості авокадо (pexels)

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