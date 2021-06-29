Этот фрукт поможет людям с лишним весом избежать проблем с сердцем

Ученые заявили, что люди с лишним весом, которые потребляют авокадо, минимизируют риски сердечных осложнений.

Об этом говорится в исследовании ученых Университета штата Пенсильвания (США), опубликованном в научном журнале Eurek Alert.

По словам специалистов, употребление одного авокадо за день снижает уровень холестерина в крови.

Так, в эксперименте приняли участие 45 добровольцев, имеющих избыточный вес. Все они две недели находились на одинаковой диете, это должно было более или менее выровнять особенности организмов.

Затем подопытных разделили на три различных группы. В течение пяти недель они придерживались одной из трех диет: с низким содержанием жиров, с умеренным содержанием жиров или умеренным, но с добавлением в ежедневный рацион одного авокадо.

Что показал эксперимент?

После окончания эксперимента ученые измерили у пациентов уровень липопротеинов низкой плотности, которые являются основными переносчиками "плохого" холестерина.

Также ученые проанализировали количество окисленных липопротеинов, которые запускают цепную реакцию, что способствует развитию атеросклероза. Как оказалось после диеты с авокадо у третьей группы оба показателя были значительно ниже, чем в начале исследования.

Кроме того, у этих участников наблюдался более высокий уровень лютеина, который имеет свойства антиоксиданта, а также защищает липопротеины от окисления.

Польза авокадо

Авокадо - это кладезь бесценных витаминов, микроэлементов и полезных веществ. Он улучшает работу сердца, нормализует гормональный баланс и имеет еще много преимуществ для здоровья. За свою питательность плод был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Фото: полезные свойства авокадо (pexels)

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