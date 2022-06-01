Цей популярний напій допоможе прожити довше: але є нюанс

Нове дослідження з участю більш ніж 170 000 осіб у Великобританії показує, що ті, хто випивав від двох до чотирьох чашок кави в день, мали більш низький ризик смерті від усіх причин.

Після поправки на кілька змішаних факторів дослідники виявили, що у тих, хто регулярно п'є каву, значно менше шансів померти від будь-якої причини, серцевих захворювань і раку, в порівнянні з непитущими цей напій.

Переваги були однаковими для декількох типів кави, включаючи мелену, розчинну і без кофеїну. Згідно з результатами, напій може знизити ризик смерті на 30 відсотків.

В чому нюанс

Однак при цьому є важливий нюанс - каву потрібно пити без цукру та інших підсолоджувачів, інакше ефекту не буде.

Виявилося, що люди, які пили ароматний напій зі штучними підсолоджувачами, жили ненабагато довше, ніж ті, хто його не вживали.

"Попередні обсерваційні дослідження передбачали зв'язок між споживанням кави та зниженням ризику смерті, але вони не розрізняли каву, споживану з цукром або штучними підсолоджувачами, і каву, споживану без них", - заявили у статті для журналу Annals of Internal Medicine дослідники.

Результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, які припускали, що кава може знизити ризик деяких нейродегенеративних захворювань і проблем з печінкою.