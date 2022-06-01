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Этот популярный напиток поможет прожить дольше: но есть нюанс

Фото: Этот напиток продлевает жизнь (unsplash.com)
Автор: Марина Настевич

Продление жизни - предмет увлечения ученых, и их исследования постепенно прокладывают путь к здоровому старению. Лучшими показателями, по-видимому, являются подвижность и сила, но остается неопределенность в отношении роли диеты. Последние данные свидетельствуют о том, что кофе может быть ключом к долгой жизни.

Последние научные исследования показывают, как потребление кофе может повлиять на продолжительность жизни, передает Express.

Новое исследование с участием более чем 170 000 человек в Великобритании показывает, что те, кто выпивал от двух до четырех чашек кофе в день, имели более низкий риск смерти от всех причин.

После поправки на несколько смешанных факторов исследователи обнаружили, что у тех, кто регулярно пьет кофе, значительно меньше шансов умереть от любой причины, сердечных заболеваний и рака, по сравнению с непьющими этот напиток.

Преимущества были одинаковыми для нескольких типов кофе, включая молотый, растворимый и без кофеина. Согласно результатам, напиток может снизить риск смерти на 30 процентов.

В чем нюанс

Однако при этом есть важный нюанс - кофе нужно пить без сахара и других подсластителей, иначе эффекта не будет.

Оказалось, что люди, которые пили ароматный напиток с искусственными подсластителями, жили ненамного дольше, чем те, кто его не употребляли.

В статье для журнала Annals of Internal Medicine исследователи заявили: "Предыдущие обсервационные исследования предполагали связь между потреблением кофе и снижением риска смерти, но они не различали кофе, потребляемый с сахаром или искусственными подсластителями, и кофе, потребляемый без них".

Результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые предполагали, что кофе может снизить риск некоторых нейродегенеративных заболеваний и проблем с печенью.

Как мы сообщали ранее, врач назвал напитки, которые опасно пить натощак.

Также перед этим медики рассказали о напитке, который надолго снижает сахар в крови, и пить его нужно ежедневно.

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