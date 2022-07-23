Цей популярний напій скоріше всього приведе вас до раку

У кожної другої людини в якийсь момент може розвинутися онкологія. Ця сувора статистика може змусити вас відчувати себе безпорадним, але є кроки, які допомагають знизити ризик цієї страшної хвороби.

Безліч нездорових звичок способу життя сприяють розвитку ракових клітин. Одна з них - це захоплення алкоголем, пише Express.

Чи бувають безпечні алкогольні напої?



За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), всі алкогольні напої, включаючи червоне та біле вино, пиво та алкогольні напої, пов'язані з раком.

В чому полягає дослідження?

Протягом десятиліть дослідники намагалися розв'язати проблему причини та наслідків, але останні дані прийшли до більш переконливого висновку.

Дослідники з Oxford Population Health, Пекінського університету та Китайської Академії медичних наук у Пекіні нещодавно застосували генетичний підхід до проблеми, вивчаючи варіанти генів, пов'язані з меншим споживанням алкоголю в азіатському населенні.

Результати, опубліковані в Міжнародному журналі раку, підтверджують, що алкоголь безпосередньо викликає рак.

У китайському та інших східноазіатських популяціях два поширених генетичних варіанти знижують переносимість алкоголю і тісно пов'язані з меншим споживанням алкоголю, оскільки викликають неприємний ефект "припливів".

Ці мутації порушують роботу ферментів, що беруть участь в детоксикації алкоголю, викликаючи накопичення в крові токсичної сполуки ацетальдегіду, канцерогену групи I. перша мутація являє собою мутацію втрати функції в гені ферменту альдегіддегідрогенази 2 (ALDH2).

Друга мутація прискорює активність алкогольдегідрогенази 1в (ADH1B). Обидва поширені у вихідців зі Східної Азії, але рідко зустрічаються в популяціях європейського походження.

Оскільки ці алелі виділяються при народженні та не залежать від інших факторів способу життя (таких як куріння), вони можуть бути використані як показник споживання алкоголю для оцінки того, як споживання алкоголю впливає на ризик захворювання.

Дослідницька група використовувала зразки ДНК приблизно 150 тисяч учасників (приблизно 60 тисяч чоловіків і 90 тисяч жінок) в дослідженні China Kadoorie Biobank і виміряла частоту алелів переносимості слабкого алкоголю для ALDH2 і ADH1B.

Учасники відстежувалися протягом середнього періоду 11 років за допомогою медичних карт і страховки.

Оскільки жінки в Китаї рідко вживають алкоголь, основний аналіз був зосереджений на чоловіках, третина з яких вживали алкоголь регулярно.

З'ясувалося, що серед китайської популяції частота алелів слабкої толерантності до алкоголю склала 21% для ALDH2 і 69% для ADH1B. у чоловіків алелі слабкої толерантності до алкоголю були тісно пов'язані зі зниженням споживання алкоголю, як частоти вживання алкоголю, так і середнього споживання алкоголю.

Протягом періоду спостереження приблизно у 4500 (7,4%) чоловіків розвинувся рак. Чоловіки, що несуть один або два алелі ADH1B з низькою переносимістю алкоголю, мали на 13-25 відсотків нижчий ризик загального раку і раку, пов'язаного з алкоголем, особливо раку голови і шиї і раку стравоходу.

Це показує нам, що ті люди, які рідко п'ють алкоголь - не так схильні до раку, як ті, хто вживає його регулярно.