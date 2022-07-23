Этот популярный напиток скорей всего приведет вас к раку

У каждого второго человека в какой-то момент может развиться онкология. Эта суровая статистика может заставить вас чувствовать себя беспомощным, но есть шаги, помогающие снизить риск этой страшной болезни.

Множество нездоровых привычек образа жизни способствуют развитию раковых клеток. Одна из них - это увлечение алкоголем, пишет Express.

Бывают ли безопасные алкогольные напитки?



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), все алкогольные напитки, включая красное и белое вино, пиво и спиртные напитки, связаны с раком.

В чем состоит исследование?

На протяжении десятилетий исследователи пытались решить проблему причины и следствия, но недавние данные пришли к более убедительному выводу.

Исследователи из Oxford Population Health, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук в Пекине недавно применили генетический подход к проблеме, изучив варианты генов, связанные с более низким потреблением алкоголя в азиатском населении.

Результаты, опубликованные в Международном журнале рака, подтверждают, что алкоголь напрямую вызывает рак.

В китайском и других восточноазиатских популяциях два распространенных генетических варианта снижают переносимость алкоголя и тесно связаны с меньшим потреблением алкоголя, поскольку вызывают неприятный эффект "приливов".

Эти мутации нарушают работу ферментов, участвующих в детоксикации алкоголя, вызывая накопление в крови токсичного соединения ацетальдегида, канцерогена группы I. Первая мутация представляет собой мутацию потери функции в гене фермента альдегиддегидрогеназы 2 (ALDH2).

Вторая мутация ускоряет активность алкогольдегидрогеназы 1В (ADH1B). Оба распространены у выходцев из Восточной Азии, но редко встречаются в популяциях европейского происхождения.

Поскольку эти аллели выделяются при рождении и не зависят от других факторов образа жизни (таких как курение), их можно использовать в качестве показателя потребления алкоголя для оценки того, как потребление алкоголя влияет на риск заболевания.

Исследовательская группа использовала образцы ДНК примерно 150 тысяч участников (примерно 60 тысяч мужчин и 90 тысяч женщин) в исследовании China Kadoorie Biobank и измерила частоту аллелей переносимости слабого алкоголя для ALDH2 и ADH1B.

Участники отслеживались в течение среднего периода 11 лет с помощью медицинских карт и страховки.

Поскольку женщины в Китае редко употребляют алкоголь, основной анализ был сосредоточен на мужчинах, треть из которых употребляли алкоголь регулярно.

Выяснилось, что среди китайской популяции частота аллелей слабой толерантности к алкоголю составила 21% для ALDH2 и 69% для ADH1B. У мужчин аллели слабой толерантности к алкоголю были тесно связаны со снижением потребления алкоголя, как частоты употребления алкоголя, так и среднего потребления алкоголя.

В течение периода наблюдения примерно у 4500 (7,4%) мужчин развился рак. Мужчины, несущие один или два аллеля ADH1B с низкой переносимостью алкоголя, имели на 13-25 процентов более низкий риск общего рака и рака, связанного с алкоголем, особенно рака головы и шеи и рака пищевода.

Это показывает нам, что те люди, которые редко пьют алкоголь - не так подвержены раку, как те, кто употребляет его регулярно.