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Цей простий трюк допоможе вам позбавитися від хропіння і добре виспатися

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П'ятниця 03 червня 2022 21:54
Цей простий трюк допоможе вам позбавитися від хропіння і добре виспатися Як перестати хропіти (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Хропіння заважає спати не тільки тому, хто хропе, але і всім, з ким він ділить ліжко або спальню. Як же можна позбутися від хропіння?

Експерт стверджує, що у неї є рішення проблеми хропіння, і все, що для цього потрібно, - це "один простий трюк з ротом", передає Express.

Кетрін Холл, психолог сну з Somnus Therapy, розповіла, що "повторення голосних вголос" перед сном може бути вирішенням проблеми.

"Вправи для горла проти хропіння - відмінний спосіб зміцнити м'язи горла і зупинити їх вібрацію під час сну - причину хропіння. Кілька разів на день приділяйте кілька хвилин повторенню кожної з голосних (а-е-і-о-у) вголос, і з часом ви навчитеся", - пояснила вона.

Чому ми хропемо?

Хропіння може виникати по ряду причин і особистих факторів.

За даними NHS, хропіння викликано тим, що ваш язик, рот, горло або дихальні шляхи в носі вібрують, коли ви дихаєте. Це відбувається тому, що ці частини вашого тіла розслабляються і звужуються, коли ви спите.

У вас більше шансів хропіти, якщо ви:

  • маєте зайву вагу
  • курите
  • п'єте занадто багато алкоголю
  • спите на спині

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Також ми писали, як правильно спати, якщо у вас на це менше 8 годин.

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