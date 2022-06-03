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Этот простой трюк поможет вам избавиться от храпа и хорошо выспаться

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Пятница 03 июня 2022 21:54
Этот простой трюк поможет вам избавиться от храпа и хорошо выспаться Как перестать храпеть (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Храп мешает спать не только самому храпящему, но и всем, с кем он делит кровать или спальню. Как же можно избавиться от храпа?

Эксперт утверждает, что у нее есть решение проблемы храпа, и все, что для этого требуется, - это "один простой трюк со ртом", передает Express.

Кэтрин Холл, психолог сна из Somnus Therapy, рассказала, что "повторение гласных вслух" перед сном может быть решением проблемы.

"Упражнения для горла против храпа - отличный способ укрепить мышцы горла и остановить их вибрацию во время сна - причину храпа. Несколько раз в день уделяйте несколько минут повторению каждой из гласных (а-е-и-о-у) вслух, и со временем вы научитесь", - пояснила она.

Почему мы храпим?

Храп может возникать по ряду причин и личных факторов.

По данным NHS, храп вызван тем, что ваш язык, рот, горло или дыхательные пути в носу вибрируют, когда вы дышите. Это происходит потому, что эти части вашего тела расслабляются и сужаются, когда вы спите.

У вас больше шансов храпеть, если вы:

  • имеете лишний вес
  • курите
  • пьете слишком много алкоголя
  • спите на спине

Ранее мы сообщали, что ученые рассказали, как быстро заснуть без лекарств.

Также мы писали, как правильно спать, если у вас на это меньше 8 часов.

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