Цей простий трюк допоможе вам позбавитися від хропіння і добре виспатися

Кетрін Холл, психолог сну з Somnus Therapy, розповіла, що "повторення голосних вголос" перед сном може бути вирішенням проблеми.

"Вправи для горла проти хропіння - відмінний спосіб зміцнити м'язи горла і зупинити їх вібрацію під час сну - причину хропіння. Кілька разів на день приділяйте кілька хвилин повторенню кожної з голосних (а-е-і-о-у) вголос, і з часом ви навчитеся", - пояснила вона.

Чому ми хропемо?

Хропіння може виникати по ряду причин і особистих факторів.

За даними NHS, хропіння викликано тим, що ваш язик, рот, горло або дихальні шляхи в носі вібрують, коли ви дихаєте. Це відбувається тому, що ці частини вашого тіла розслабляються і звужуються, коли ви спите.

У вас більше шансів хропіти, якщо ви: