Этот простой трюк поможет вам избавиться от храпа и хорошо выспаться

Кэтрин Холл, психолог сна из Somnus Therapy, рассказала, что "повторение гласных вслух" перед сном может быть решением проблемы.

"Упражнения для горла против храпа - отличный способ укрепить мышцы горла и остановить их вибрацию во время сна - причину храпа. Несколько раз в день уделяйте несколько минут повторению каждой из гласных (а-е-и-о-у) вслух, и со временем вы научитесь", - пояснила она.

Почему мы храпим?

Храп может возникать по ряду причин и личных факторов.

По данным NHS, храп вызван тем, что ваш язык, рот, горло или дыхательные пути в носу вибрируют, когда вы дышите. Это происходит потому, что эти части вашего тела расслабляются и сужаются, когда вы спите.

У вас больше шансов храпеть, если вы: