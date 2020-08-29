Цей вітамін може полегшити COVID-19: вчені шокували заявою

Коронавірус можна вилікувати за допомогою вітамінів (фото: РБК-Україна)

Коронавірус можна вилікувати за допомогою всім знайомого вітаміну B12. Індійські вчені виявили, що дана речовина призводить до значного зниження тяжкості перебігу коронавирусної хвороби у пацієнтів.

В12 пригнічує особливий фермент в геномі SARS-Cov-2, який відповідає за копіювання патогена. До такого висновку прийшли вчені після дослідження за допомогою комп'ютерного моделювання.

Автори заявили, що лікарі повинні в обов'язковому порядку розглянути можливість додавання або збільшення дозування метілкобаламіну - форма випуску вітаміну В12, яка найкраще засвоюється організмом.

До речі, вітамін В12 необхідний для багатьох важливих гормональних та метаболічних функцій організму. У тому числі, для вироблення травних ферментів і транспортування поживних речовин в клітини, а також з них.

Достатній рівень В12 вкрай важливий для нормального кровотворення та неврологічної функціональності. Цей вітамін сприяє синтезу багатьох важливих сполук в організмі.

А при його нестачі погіршується пам'ять, здатність концентруватися, настрій різко змінюється з хорошого на негативний, з'являється хронічна втома і нервові зриви.

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