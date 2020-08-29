Этот витамин может облегчить COVID-19: ученые шокировали заявлением

Коронавирус можно вылечить с помощью витаминов (фото: РБК-Украина)

Коронавирус можно вылечить с помощью всем знакомого витамина B12. Индийские ученые обнаружили, что данное вещество приводит к значительному снижению тяжести течения коронавирусной болезни у пациентов.

В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, который отвечает за копирование патогена. К такому выводу пришли ученые после исследования с помощью компьютерного моделирования.

Авторы работы заявили, что врачи должны в обязательном порядке рассмотреть возможность добавления или увеличения дозировки метилкобаламина - форма выпуска витамина В12, которая лучше всего усваивается организмом.

К слову, витамин В12 необходим для многих важных гормональных и метаболических функций организма. В том числе, для выработки пищеварительных ферментов и транспортировки необходимых питательных веществ в клетки, а также из них.

Достаточный уровень В12 крайне важен для нормального кроветворения и неврологической функциональности. Данный витамин способствует синтезу многих важных соединений в организме.

А при его недостатке ухудшается память, способность концентрироваться, настроение резко сменяется с хорошего на негативное, появляется хроническая усталость и нервные срывы.

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