Про цю користь спецій ви напевно не знали: що потрібно мати вдома обов'язково

Деякі спеції стали використовувати набагато пізніше - кмин, мак пастернак. У Стародавній Персії активно вживали цибулю і часник. А в Китаї любили прянощі у вигляді сухого листя рослин.

Спеції для приготування їжі використовують з давніх часів. За даними істориків, їх застосовували ще первісні люди. Мисливці 500 тисяч років тому додавали при готуванні сирого м'яса лісові плоди, листя і корінці рослин.

Які незвичайні корисні властивості є у наших улюблених спецій - читайте в матеріалі нижче.

Спеції почали застосовувати дуже активно в Стародавньому Єгипті. У той час вже розгорнулася торгівля прянощами і їх почали возити караванами. Найдорожчі та ходові трави в той час були шафран, фенхель, чебрець, кмин, кунжут, кардамон, кріп, часник, цибуля і коріандр.

У Стародавній Греції чорний перець, кориця та імбир були показником багатства і розкоші. А ще там користувалися популярністю аніс, кмин, фенхель, коріандр, м'ята, петрушка, майоран, лавровий лист.

За спеціями споряджалися спеціальні експедиції, вони ставали найпопулярнішим видом торгівлі. Їх привозили у вигляді подарунка в інші країни.

Кмин і кріп

Знижує частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск. Справляється з безсонням і допомагає знизити нервову напругу, рівень стресу. Допомагає позбутися від кашлю.

Лавровий лист і гвоздика

Полегшує дихання, зупиняє кашель і допомагає очистити слизові. Ще ці спеції зігрівають тіло, покращують кровообіг.

Куркума

Найкорисніша пряність для травлення - допомагає вивести токсини, запускає роботу шлунка та омолоджує клітини. Куркуму називають суперфудом, оскільки вона запобігає розвитку деяких видів раку і цирозу печінки.

Чорний і червоний перці

Оберігають організм від застуди, зміцнюють кістки та покращують згортання крові. Сприяють профілактиці ракових захворювань.

Ці спеції рекомендують курцям, тому, що вони містять бета-кріптосан, який нейтралізує шкідливий вплив тютюну.

Фото: найкорисніші властивості спецій (freepik.com)

Кориця

Зміцнює судини, знижує холестерин і допомагає нормалізувати цукор в крові. Допомагає впоратися з тягою до солодкого і позбавить від переїдання - просто киньте щіпку в їжу або напій.

Ваніль

Уповільнює старіння, і зупиняє ріст злоякісних клітин. Перешкоджає виникненню Альцгеймера і Паркінсона.

Аніс і бадьян

Відмінний засіб від запорів і проблем з кишечником. У них є ефірні олії, які допомагають налагодити роботу шлунково-кишкової системи.

Каррі

Це суміш прянощів, куди входить коріандр, кориця та інші трави. Її радять вживати людям похилого віку, а також тим, хто страждає від діабету.

Фото: найкорисніші властивості спецій (freepik.com)

Кунжут

Додавайте в ваші страви кунжут, і ви позбудетеся від проблем з тиском. А кунжутне масло налагодити роботу кишечника.

Рута

Прекрасна добавка до м'яса, риби та напоїв допомагає впоратися з нудотою і мігренню. А ще відмінно заспокоює нерви.

Імбир і часник

Про протизапальні та профілактичні властивості знають всі, але ще ці спеції допомагають схуднути та покращують метаболізм.

Петрушка

Суха петрушка сприяє виведенню з організму надлишків рідини та покращує травні процеси.

Важливо! Перш ніж бігти та скуповувати всі спеції на ринку, проконсультуйтеся з лікарем, бо можуть бути протипоказання.

Найчастіші захворювання, при яких на спеції налягати не можна - це хронічні хвороби травної системи, панкреатит, виразки, гострі гастрити, алергія, астма, захворювання сечостатевої системи.

І пам'ятайте, що в добу не можна вживати більш як 5 г спецій. Передозування мускатного горіха, шавлії або кориці може викликати судоми.

Гвоздика викликає сонливість. Розмарин і шафран не варто вживати вагітним, а від пекучого перцю потрібно берегти очі - можуть бути опіки.