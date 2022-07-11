Об этой пользе специй вы наверняка не знали: что нужно иметь в доме обязательно
Специи для приготовления пищи используют с древних времен. По данным историков, их применяли еще первобытные люди. Охотники 500 тысяч лет тому назад добавляли при готовке сырого мяса лесные плоды, листья и корешки растений.
Некоторые специи стали использовать намного позже - тмин, мак пастернак. В Древней Персии активно употребляли лук и чеснок. А в Китае любили пряности в виде сухих листьев растений.
Какие необычные полезные свойства есть у наших любимых специй - читайте в материале ниже.
Специи начали применять очень активно в Древнем Египте. В то время уже развернулась торговля пряностями и их начали возить караванами. Самые дорогие и ходовые травы в то время были шафран, фенхель, тимьян, тмин, кунжут, кардамон, укроп, чеснок, лук и кориандр.
В Древней Греции черный перец, корица и имбирь были показателем богатства и роскоши. А еще там пользовались популярностью анис, тмин, фенхель, кориандр, мята, петрушка, майоран, лавровый лист.
За специями снаряжались специальные экспедиции, они становились самым популярном видом торговли. Их привозили в виде подарка в другие страны.
Тмин и укроп
Снижает частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Справляется с бессонницей и помогает снизить нервное напряжение, уровень стресса. Помогает избавиться от кашля.
Лавровый лист и гвоздика
Облегчает дыхание, останавливает кашель и помогает очистить слизистые. Еще эти специи согревают тело, улучшают кровообращение.
Куркума
Самая полезная пряность для пищеварения - помогает вывести токсины, запускает работу желудка и омолаживает клетки. Куркуму называют суперфудом, так как она предотвращает развитие некоторых видов рака и цирроза печени.
Черный и красный перцы
Оберегают организм от простуды, укрепляют кости и улучшают свертываемость крови. Способствуют профилактике раковых заболеваний.
Эти специи рекомендуют курильщикам, так как они содержат бета-криптосан, который нейтрализует вредное воздействие табака.
Фото: Самые полезные свойства специй (freepik.com)
Корица
Укрепляет сосуды, снижает холестерин и помогает нормализовать сахар в крови. Помогает справиться с тягой к сладкому и избавит от переедания - просто бросьте щепотку в пищу или напиток.
Ваниль
Замедляет старение, и останавливает рост злокачественных клеток. Препятствует возникновения Альцгеймера и Паркинсона.
Анис и бадьян
Отличное средство от запоров и проблем с кишечником. В них есть эфирные масла, которые помогают наладить работу желудочно-кишечной системы.
Карри
Это смесь пряностей, куда входит кориандр, корица и другие травы. Ее советуют употреблять людям пожилого возраста, а также тем, кто страдает от диабета.
Фото: Самые полезные свойства специй (freepik.com)
Кунжут
Добавляйте в ваши блюда кунжут, и вы избавитесь от проблем с давлением. А кунжутное масло наладить работу кишечника.
Мята
Прекрасная добавка к мясу, рыбе и напиткам помогает справиться с тошнотой и мигренями. А еще отлично успокаивает нервы.
Имбирь и чеснок
О противовоспалительных и профилактических свойствах знают все, но еще эти специи помогают похудеть и улучшают метаболизм.
Петрушка
Сухая петрушка способствует выведению из организма избытков жидкости и улучшает пищеварительные процессы.
Важно! Прежде чем бежать и скупать все специи на рынке, проконсультируйтесь с врачом, так как могут быть противопоказания.
Самые частые заболевания, при которых на специи налегать нельзя - это хронические болезни пищеварительной системы, панкреатит, язвы, острые гастриты, аллергия, астма, заболевания мочеполовой системы.
И помните, что в сутки нельзя употреблять более 5 г специй. Передозировка мускатного ореха, шалфея или корицы может вызвать судороги.
Гвоздика вызывает сонливость. Розмарин и шафран не стоит употреблять беременным, а от жгучего перца нужно беречь глаза - могут быть ожоги.
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