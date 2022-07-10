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Небезпека цієї поширеної причини раку легень може ховатися просто в оселі: як захиститись

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Неділя 10 липня 2022 22:59
Небезпека цієї поширеної причини раку легень може ховатися просто в оселі: як захиститись Фото: який фактор непомітно збільшує ризик раку легенів (freepik)
Автор: Володимир Костирін

Один з найпоширеніших видів онкологічних захворювання - рак легенів - за даними статистики найчастіше загрожує курцям. Однак при цьому значні ризики пов'язані й з іншим фактором, який може впливати на людей просто в їх будинках. Йдеться про безбарвний газ радон.

Як діє цей газ на людину, які ризики захворіти на рак легенів та як їх мінімізувати - читайте в матеріалі нижче.

Що таке радон

Радіоактивний газ без запаху, кольору і смаку радон (хімічний елемент Rn-222) утворюється в процесі природного радіоактивного розпаду урану, радію. Він присутній в гірських породах і ґрунтах, а також може міститися у воді.

Радон легко розчиняється у воді, а ще краще - в жирових тканинах живих організмів.

Велика концентрація радону, як правило, фіксується в шахтах, печерах і водоочисних спорудах. Але також його буває багато в повітрі всередині деяких приміщень і в погано провітрюваних місцях, в підвалах. Оскільки цей отруйний газ важчий за повітря, він накопичується на перших поверхах будинків, цокольних поверхах і підвалах.

Люди, самі того не знаючи, можуть дихати частинками радону, який розпадається, і ті осідають на клітинах епітелію дихальних шляхів. Як наслідок, може пошкоджуватися ДНК клітин, відбуватися мутація, що загрожує розвитку раку легенів.

Статистика у світі

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 14% всіх захворювань на рак легенів у світі пов'язані з впливом на людину саме цього радіоактивного газу.

Суттєві ризики онкології через Радон у Великій Британії. Так, за словами британського доктора Дебори Лі, вважається, що газ радон є "другою за поширеністю причиною раку легенів після куріння", передає видання Express.

Медик додала, що в Англії радон "викликає 1100 випадків раку легенів на рік".

А що в Україні?

Як інформують у Центрі громадського здоров'я МОЗ України, при концентрації радону в 100 Бк на 1 кубічний метр в приміщенні кількість хворих на це захворювання збільшується до 16%.

"В Україні більш як 20% житлового фонду не відповідає вимогам щодо вмісту радону у повітрі приміщень, норма якого складає 50 Бк для новозбудованих будинків і 100 Бк - для старих.

Більше ніж 75% від усіх джерел опромінення в українців формується саме за рахунок радону", - повідомили у відомстві.

Як радон проникає в приміщення

У ґрунтах завжди є джерела радону. При певних умовах радон з ґрунту потрапляє в повітря приміщень і може фіксуватися підвищений рівень (особливо в підвалах і перших поверхах).

Крім цього в будинок радон може потрапити:

  • зі стін і фундаменту будівель (якщо в будівельні матеріали не відповідають вимогам);
  • разом з водопровідною водою (особливо, якщо вода з артезіанських свердловин;
  • з природним газом.

Який рівень радону небезпечний

Як розповіла доктор Дебора Лі, радон при своєму утворенні прямує вгору в будівлі та має тенденцію концентруватися, особливо в підвалах і в підземних водах.

"Багато людей не знають про рівень радону там, де вони живуть. Вам рекомендується перевіряти рівень радону у вашому районі при купівлі та продажу нерухомості", - радить вона.

Безпечний рівень радону становить 20 Бк/м3 або менше. Рівень нижче 100 Бк/м3 вважається низьким ризиком. Рівень 200 Бк/м3 є високим ризиком, говорить медик.

"Рівні, як правило, вище в підвалах і в погано вентильованих приміщеннях.
Крім того, ті, хто працює під землею, можуть піддаватися особливо високому ризику впливу радону", - додала доктор Лі.

Як мінімізувати ризики

У ЦГЗ МОЗ України розповіли про такі прості заходи, які допоможуть знизити шкідливий вплив радону:

  • удосконалити вентиляцію у помешканні;
  • регулярно провітрювати житло;
  • встановити вентиляцію у підвальному чи цокольному приміщеннях;
  • звертати увагу на якість будівельних матеріалів, що використовуються для ремонту чи будівництва;
  • герметизувати підлогу та щілини у стінах.

Додамо, що раніше Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про захист населення від іонізуючого випромінювання". Змінами визначено, що до повноважень Кабміну додано розробку і затвердження плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном і продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових і нежитлових будівлях, на робочих місцях, від джерела проникнення радону з ґрунту, будівельних матеріалів або води.

Нагадаємо, раніше ми розповідали також про інші чинники, які таємно збільшують ризик розвитку раку легень.

А також писали, що нещодавно медики назвали напої, які підвищують ризик захворіти на рак на 90%.

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