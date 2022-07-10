Опасность этой распространенной причины рака легких может скрываться просто в доме: как защититься
Один из самых распространенных видов онкологических заболевания - рак легких - по данным статистики чаще всего угрожает курильщикам. Однако при этом значительные риски связаны и с других фактором, который может оказывать влияние на людей просто в их домах. Речь идет о бесцветном газе радоне.
Как действует этот газ на человека, какие риски заболеть раком легких и как их минимизировать - читайте в материале ниже.
Что такое радон
Радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса радон (химический элемент Rn-222) образуется в процессе природного радиоактивного распада урана, радия. Он присутствует в горных породах и почвах, а также может содержаться в воде.
Радон легко растворяется в воде, а еще лучше - в жировых тканях живых организмов.
Большая концентрация радона, как правило, фиксируется в шахтах, пещерах и водоочистных сооружениях. Но также его бывает много в воздухе внутри некоторых помещений и в плохо проветриваемых местах, в подвалах. Так как этот ядовитый газ тяжелее воздуха, он накапливается на первых этажах домов, цокольных этажах и подвалах.
Люди, сами того не зная, могут дышать частицами радона, который распадается, и те оседают на клетках эпителия дыхательных путей. Как следствие, может повреждаться ДНК клеток, происходить мутация, что чревато развитию рака легких.
Статистика в мире
Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, до 14% всех заболеваний раком легких в мире связаны с влиянием на человека именно этого радиоактивного газа.
Существенные риски онкологии из-за радона в Великобритании. Так, по словам британского доктора Деборы Ли, считается, что газ радон является "второй по распространенности причиной рака легких после курения", передает издание Express.
Медик добавила, что в Англии радон "вызывает 1100 случаев рака легких в год".
А что в Украине?
Как информируют в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, при концентрации радона в 100 Бк на 1 кубический метр в помещении количество больных этим заболеванием увеличивается до 16%.
"В Украине более 20% жилищного фонда не отвечает требованиям содержания радона в воздухе помещений, норма которого составляет 50 Бк для новых домов и 100 Бк - для старых.
Более 75% всех источников облучения у украинцев формируется именно за счет радона", - сообщили в ведомстве.
Как радон проникает в помещение
В почвах всегда есть источники радона. При определенных условиях радон из почвы попадает в воздух помещений и может фиксироваться повышенный уровень (особенно в подвалах и первых этажах).
Кроме этого в дом радон может попасть:
- из стен и фундамента построек (если в строительные материалы не отвечают требованиям);
- вместе с водопроводной водой (особенно, если вода из артезианских скважин);
- с природным газом.
Какой уровень радона опасный
Как рассказала доктор Дебора Ли, радон при своем образовании направляется вверх в здания и имеет тенденцию концентрироваться, особенно в подвалах и в подземных водах.
"Многие люди не знают об уровне радона там, где они живут. Вам рекомендуется проверять уровень радона в вашем районе при покупке и продаже недвижимости", - советует она.
Безопасный уровень радона составляет 20 Бк/м3 или меньше. Уровень ниже 100 Бк/м3 считается низким риском. Уровень 200 Бк/м3 является высоким риском, говорит медик.
"Уровни, как правило, выше в подвалах и в плохо вентилируемых помещениях.
Кроме того, те, кто работает под землей, могут подвергаться особенно высокому риску воздействия радона", - добавила доктор Ли.
Как минимизировать риски
В ЦОЗ МОЗ Украины рассказали о таких простых мерах, которые помогут снизить вредное влияние радона:
- усовершенствовать вентиляцию в доме;
- регулярно проветривать жилье;
- установить вентиляцию в подвальном или цокольном помещениях;
- обращать внимание на качество строительных материалов, используемых для ремонта или строительства;
- герметизировать пол и щели в стенах.
Добавим, что ранее Верховная Рада приняла изменения в закон "О защите населения от ионизирующего излучения". Изменениями определено, что к полномочиям Кабмина добавлена разработка и утверждение плана мероприятий по снижению уровня облучения населения радоном и продуктами его распада, минимизации долгосрочных рисков от распространения радона в жилых и нежилых зданиях, на рабочих местах, от источника проникновения радона с почвы, строительных материалов или воды.
Напомним, ранее мы рассказывали также о других факторах, которые тайно увеличивают риск развития рака легких.
А также писали, что недавно медики назвали напитки, повышающие риск заболеть раком на 90%.