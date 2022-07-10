Опасность этой распространенной причины рака легких может скрываться просто в доме: как защититься

Один из самых распространенных видов онкологических заболевания - рак легких - по данным статистики чаще всего угрожает курильщикам. Однако при этом значительные риски связаны и с других фактором, который может оказывать влияние на людей просто в их домах. Речь идет о бесцветном газе радоне.

Как действует этот газ на человека, какие риски заболеть раком легких и как их минимизировать - читайте в материале ниже.

Что такое радон

Радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса радон (химический элемент Rn-222) образуется в процессе природного радиоактивного распада урана, радия. Он присутствует в горных породах и почвах, а также может содержаться в воде.

Радон легко растворяется в воде, а еще лучше - в жировых тканях живых организмов.

Большая концентрация радона, как правило, фиксируется в шахтах, пещерах и водоочистных сооружениях. Но также его бывает много в воздухе внутри некоторых помещений и в плохо проветриваемых местах, в подвалах. Так как этот ядовитый газ тяжелее воздуха, он накапливается на первых этажах домов, цокольных этажах и подвалах.

Люди, сами того не зная, могут дышать частицами радона, который распадается, и те оседают на клетках эпителия дыхательных путей. Как следствие, может повреждаться ДНК клеток, происходить мутация, что чревато развитию рака легких.

Статистика в мире

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, до 14% всех заболеваний раком легких в мире связаны с влиянием на человека именно этого радиоактивного газа.

Существенные риски онкологии из-за радона в Великобритании. Так, по словам британского доктора Деборы Ли, считается, что газ радон является "второй по распространенности причиной рака легких после курения", передает издание Express.

Медик добавила, что в Англии радон "вызывает 1100 случаев рака легких в год".

А что в Украине?

Как информируют в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, при концентрации радона в 100 Бк на 1 кубический метр в помещении количество больных этим заболеванием увеличивается до 16%.

"В Украине более 20% жилищного фонда не отвечает требованиям содержания радона в воздухе помещений, норма которого составляет 50 Бк для новых домов и 100 Бк - для старых.

Более 75% всех источников облучения у украинцев формируется именно за счет радона", - сообщили в ведомстве.

Как радон проникает в помещение

В почвах всегда есть источники радона. При определенных условиях радон из почвы попадает в воздух помещений и может фиксироваться повышенный уровень (особенно в подвалах и первых этажах).

Кроме этого в дом радон может попасть:

из стен и фундамента построек (если в строительные материалы не отвечают требованиям);

вместе с водопроводной водой (особенно, если вода из артезианских скважин);

с природным газом.

Какой уровень радона опасный

Как рассказала доктор Дебора Ли, радон при своем образовании направляется вверх в здания и имеет тенденцию концентрироваться, особенно в подвалах и в подземных водах.

"Многие люди не знают об уровне радона там, где они живут. Вам рекомендуется проверять уровень радона в вашем районе при покупке и продаже недвижимости", - советует она.

Безопасный уровень радона составляет 20 Бк/м3 или меньше. Уровень ниже 100 Бк/м3 считается низким риском. Уровень 200 Бк/м3 является высоким риском, говорит медик.

"Уровни, как правило, выше в подвалах и в плохо вентилируемых помещениях.

Кроме того, те, кто работает под землей, могут подвергаться особенно высокому риску воздействия радона", - добавила доктор Ли.

Как минимизировать риски

В ЦОЗ МОЗ Украины рассказали о таких простых мерах, которые помогут снизить вредное влияние радона:

усовершенствовать вентиляцию в доме;

регулярно проветривать жилье;

установить вентиляцию в подвальном или цокольном помещениях;

обращать внимание на качество строительных материалов, используемых для ремонта или строительства;

герметизировать пол и щели в стенах.

Добавим, что ранее Верховная Рада приняла изменения в закон "О защите населения от ионизирующего излучения". Изменениями определено, что к полномочиям Кабмина добавлена ​​разработка и утверждение плана мероприятий по снижению уровня облучения населения радоном и продуктами его распада, минимизации долгосрочных рисков от распространения радона в жилых и нежилых зданиях, на рабочих местах, от источника проникновения радона с почвы, строительных материалов или воды.