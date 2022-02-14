Цю помилку допускає багато хто: косметолог попередила про підступний продукт для обличчя
У гонитві за вау-ефектом багато представниць прекрасної статі стали використовувати натуральна олія для обличчя замість догляду. Дійсно, результат приголомшує! Але не поспішайте радіти.
Косметолог Ольга Петрунина на сторінці в Instagram розповіла про підводні камені використання олія для обличчя.
Так, дійсно, олія дає ефект зволоження і шовковистості при разовому використанні. При регулярному - веде до зневоднення шкіри.
Олію для обличчя не варто використовувати регулярно (www.pexels.com)
Вона створює плівку на поверхні епідермісу. Плівка перешкоджає диханню шкіри, розбавляє наші власні ліпіди, і як результат - сповільнюються обмінні процеси й шкіра стає збезводненої.
Тому експерт проти регулярного використання олії замість крему для обличчя, бо правильно підібраний крем виконує своє завдання набагато краще. А при повному комплексі правильно підібраного догляду такої проблеми немає взагалі!
Особливо не варто використовувати олію для проблемної та жирної шкіри, навіть якщо вона сильно зневоднена. В цьому випадку підбираємо комплексний догляд!
Засіб для обличчя з вау-ефектом здатен нашкодити шкірі (www.pexels.com)
З цієї ж причини 100% олію не можна використовувати для масажу. Всі профбренди створюють масажні продукти: бальзами, креми і т.д., в яких міститься різний відсоток олії (не 100%). Відсоток в цих продуктах варіюється в залежності від призначення, виду масажу, шкіри, завдання і так далі.
Є випадки, коли використання олії замість крему допустимо:
- Точково, локально, для усунення конкретної проблеми;
- В антивіковому догляді для додаткового насичення крему або маски (крапелькою);
- Для тіла, волосся, ліктів, нігтів. Але і це спірно.
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