Эту ошибку совершают многие: косметолог предупредила о коварном продукте для лица

В погоне за вау-эффектом многие представительницы прекрасного пола стали использовать натуральное масло для лица вместо ухода. Действительно, результат ошеломляет! Но не спешите радоваться.

Да, действительно, масло дает эффект увлажнения и шелковистости при разовом использовании. При регулярном - ведет к обезвоживанию кожи.



Масло для лица не стоит использовать регулярно (www.pexels.com)

Оно создает пленку на поверхности эпидермиса. Пленка препятствует дыханию кожи, разбавляет наши собственные липиды, и как результат - замедляются обменные процессы и кожа становится обезвоженной.



Поэтому эксперт против регулярного использования масла вместо крема для лица, так как правильно подобранный крем выполняет свою задачу гораздо лучше. А при полном комплексе правильно подобранного ухода такой проблемы нет вообще!



Особенно не стоит использовать масло для проблемной и жирной коже, даже если она сильно обезвожена. В этом случае подбираем комплексный уход!



Средство для лица с вау-эффектом способно навредить коже (www.pexels.com)

По этой же причине 100% масла нельзя использовать для массажа. Все профбренды создают массажные продукты: бальзамы, кремы и т.д., в которых содержится разный процент масла (не 100%). Процент в этих продуктах варьируется в зависимости от назначения, вида массажа, кожи, задачи и так далее.



Есть случаи, когда использование масла вместо крема допустимо: