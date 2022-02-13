Съешьте эти продукты на ужин и забудете о бессонице: уснете за считанные минуты

Крепкий и здоровый сон - условие хорошего самочувствия и отличная профилактика болезней. Но тревожность, чрезмерная усталость и даже неправильный ужин способны свести на нет желание выспаться.

Какие продукты стоит есть перед сном, а от каких - отказаться, и почему? Такой список по мнению экспертов составил таблоид Тhe Sun .

Так, вечером стоит отказаться от чрезмерно соленой, жирной и острой пищи – такие продукты способны вызвать изжогу и отрыжку.

Эксперт по сну Рози Осмун утверждает, что "сложные" углеводы за 4 часа до сна помогут уснуть быстрее.

На сон влияет то, что мы едим на ужин (www.pexels.com)

Согласно эксперименту, опубликованному в Американском журнале клинического питания, употребление крахмалистых углеводов перед сном сократило время засыпания.

На ночь участников кормили рисом, овощами и соусом, но однажды поменяли сорта риса. Так, те, кто ел рис жасмин за четыре часа до сна, обычно засыпали за девять минут. А вот те, кто употреблял длиннозернистый – за 18.

Исследователи предположили, что углеводы с высоким гликемическим индексом могут повышать уровень триптофана и серотонина, двух химических веществ в мозге, участвующих во процессе засыпания.

Ученые доказали, что рис определенного сорта способствует быстрому засыпанию (www.pexels.com)

Издание Knowable Magazine опубликовало результаты семилетних исследований. Ученые установили, что употребление большего количества клетчатки и меньшего количества насыщенных жиров и сахара в течение дня приводит к более глубокому и спокойному сну ночью.

Если вы хотите уснуть без проблем, отдайте предпочтение фруктам и овощам, способствующим сну, например, вишням или бананам.

Вишни содержат небольшое количество мелатонина - гормона, который организм естественным образом вырабатывает в ответ на слабое освещение, чтобы помочь нам уснуть. Этот гормон также содержится в помидорах, ананасах, яблоках, растительном масле и орехах.