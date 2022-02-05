Специалист по сну научил, как молниеносно уснуть: есть один простой секрет

Проблемы со сном после насыщенного трудового дня, медленное и долгое засыпание способны выбить из колеи кого угодно. Ведь здоровый, глубокий и полноценный сон - залог хорошего самочувствия и продуктивности в течение дня.

Специалист по сну, сомнолог Джеймс Уилсон рассказал таблоиду The Sun , как очень быстро и гарантированно уснуть.

По словам специалиста, скорость засыпания зависит не столько от того, когда мы ложимся в постель, сколько от степени усталости. Но есть один верный и простой способ, как ускорить этот процесся.

Специалист предложил наполнить грелку чуть теплой водой, а затем положить на нее босые ноги и расслабиться. Этот трюк поможет немного повысить температуру тела, а затем, когда вы немного вспотеете, температура тела упадет.

Сомнолог раскрыл секретный прием для быстрого засыпания (www.pexels.com)

"Снижение температуры тела является частью процесса погружения в сон. Прибегая к этой небольшой хитрости, вы намекаете своему телу, что готовы ко сну, и это способствует процессу расслабления и засыпания", - пояснил эксперт.

Снижение внутренней температуры тела, а также частоты сердечных сокращений является ключевым моментом во время засыпания.

Уилсон советует прибегнуть к лайфхаку во время просмотра по телевизору шоу или фильма, которые не требуют сосредоточенности и вызывают приятные эмоции. А вот класть с грелку в постель под одеяло он не советует – вам может стать слишком жарко, и дискомфорт только ухудшит засыпание.