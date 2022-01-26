Для крепкого сна и иммунитета: целебный напиток по рецепту неувядающей 55-летней Холли Берри
Голливудская звезда Холли Берри время первого карантина в связи с пандемией коронавируса завела в сети свой ЗОЖ-блог. Актриса с удовольствием ведет его и по сей день, а также делится советами и вкусными рецептами, мотивирующими высказываниями с подписчиками.
В одном из постов Холли раскрыла состав целебного напитка, который поможет полноценно отдохнуть и восстановиться в ночное время.
Актриса напоминает, что полноценный сон каждую ночь, а также соблюдение режима, чтобы вы засыпали и просыпались примерно в одно и то же время, обеспечат здоровой энергией, помогут поддерживать здоровье кишечника, нормализуют гормональный фон и обеспечат хорошую мозговую активность.
Холли Берри делится рецептом полезного напитка (фото: instagram.com/respin)
Холли отмечает, что сон имеет жизненно важное значение для здоровья в долгосрочной перспективе, и переосмысление своего рациона и пересмотр использования пробиотических добавок (БАДов) могут помочь добиться стабильного качественного сна.
Горячий напиток для крепкого сна и укрепления иммунитета по рецепту Холли Берри
- 1 чашка миндального молока
- 1 ч.л. порошка ашваганды (витания снотворная) один из самых популярных адаптогенов в Аюрведе (цена 100 гр. - около 100 грн).
- две щепотки молотой гвоздики
- две щепотки молотого мускатного ореха
- 1 ч.л. молотой корицы
- 1 ч.л. ванильного порошка
- 1ч.л. меда по вкусу
- немного гималайской соли
Смешайте все ингредиенты в блендере. Затем перелейте смесь в кастрюлю и прогрейте на сильном огне, пока она не закипит и не начнет пениться. Подавайте горячим и наслаждайтесь целебными свойствами напитка.
Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо адаптогены и БАДы.
К слову, Холли Берри поделилась любимыми домашними масками для лица, которые легко приготовить.